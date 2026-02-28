28.02.2026 | 12:50

Истеричният Борисов помлял Делян Добрев заради „38 депутати от ГЕРБ“?

Хасковлията напуска ГЕРБ, ако Борисов пак се прегърне с ПП-ДБ

Вътрешнопартийните напрежения в ГЕРБ ескалират след прогнози за изборните резултати, които предизвикаха остър сблъсък между лидера Бойко Борисов и Делян Добрев. Това се твърди в дописка в стил „кризисен пиар“ на столичен таблоид.

Според спуснатите от пиара на ГЕРБ опорки, повод за гнева на Борисов стана изказване на Добрев, че ако партията вкара 38 депутати в следващия парламент, това ще се счита за успех. Лидерът на ГЕРБ е реагирал бурно на тези ниски очаквания, пресичайки всякакви опити за подобно говорене. Самият Добрев, който е известен с позициите си против коалиции с ПП-ДБ, дори е обявил, че би напуснал партията, ако се почувства като „единствения разумен глас“.

Междувременно социологическите прогнози разпалват амбиции и страхове и в други политически формации. В МЕЧ лидерът Радостин Василев е влязъл в остър конфликт със свои активисти, след като Кирил Веселински разкрил пред симпатизанти, че целта от 25 депутати е била нереална.

В БСП също тече трескаво пресмятане, като надеждите са поне за 10 мандата, за да се избегне пълна политическа катастрофа. Подобна е ситуацията в „Има такъв народ“, където Тошко Йорданов и Станислав Балабанов се борят за оцеляване в парламентарните кулоари, надявайки се на минимум 10 представители. Всички формации следят зорко и действията на Румен Радев, зад чийто гръб според слухове стоят поне 80 потенциални депутати.