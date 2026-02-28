28.02.2026 | 12:50
Истеричният Борисов помлял Делян Добрев заради „38 депутати от ГЕРБ“?
Хасковлията напуска ГЕРБ, ако Борисов пак се прегърне с ПП-ДБ

Вътрешнопартийните напрежения в ГЕРБ ескалират след прогнози за изборните резултати, които предизвикаха остър сблъсък между лидера Бойко Борисов и Делян Добрев. Това се твърди в дописка в стил „кризисен пиар“ на столичен таблоид.

Според спуснатите от пиара на ГЕРБ опорки, повод за гнева на Борисов стана изказване на Добрев, че ако партията вкара 38 депутати в следващия парламент, това ще се счита за успех. Лидерът на ГЕРБ е реагирал бурно на тези ниски очаквания, пресичайки всякакви опити за подобно говорене. Самият Добрев, който е известен с позициите си против коалиции с ПП-ДБ, дори е обявил, че би напуснал партията, ако се почувства като „единствения разумен глас“.

Междувременно социологическите прогнози разпалват амбиции и страхове и в други политически формации. В МЕЧ лидерът Радостин Василев е влязъл в остър конфликт със свои активисти, след като Кирил Веселински разкрил пред симпатизанти, че целта от 25 депутати е била нереална.

В БСП също тече трескаво пресмятане, като надеждите са поне за 10 мандата, за да се избегне пълна политическа катастрофа. Подобна е ситуацията в „Има такъв народ“, където Тошко Йорданов и Станислав Балабанов се борят за оцеляване в парламентарните кулоари, надявайки се на минимум 10 представители. Всички формации следят зорко и действията на Румен Радев, зад чийто гръб според слухове стоят поне 80 потенциални депутати.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране