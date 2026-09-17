17.09.2026 | 22:13

Иво Аръков погасил ипотеката си от 225 000 евро след скандала за културни проекти

Заемът за жилището му вече бил изплатен, а новите данни показват, че по проектите му в крайна сметка са преведени общо 300 000 евро

Иво Аръков е погасил ипотеката за жилището си в столичния квартал „Малинова долина“, твърди „Уикенд“, няколко месеца след шумния скандал около одобрените за него културни проекти за близо 400 хил. евро. Изданието не представя публичен документ за заличаването на ипотеката, а в публикацията му има и разминаване за размера на кредита – в заглавието е посочена сума от 225 хил. евро, докато в самия текст се говори за 255 хил. евро. Поради тази причина точният размер на погасения заем не може да бъде потвърден независимо. Няма и доказателство, което да свързва изплащането на ипотеката с полученото европейско или държавно финансиране.

Казусът около актьора избухна през март, когато стана известно, че три проекта, свързани с Аръков и негови дружества, са одобрени за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на обща първоначална стойност близо 400 хил. евро. Става дума за международно музикално турне, проект за песен и филма „Изолация“. Самият Аръков тогава подчерта, че сумите са одобрени бюджети, а не пари, които предварително са постъпили по сметките му. Пред bTV той заяви: „Всичките проекти са финансирани с мои лични средства, разчитам да се валидират и да ми бъдат възстановени“.

Най-сериозната обществена реакция беше предизвикана от турнето в десет европейски града, за което първоначално бяха предвидени около 255 хил. евро. БНТ показа концерт на Аръков в Париж пред почти празна зала, въпреки че в параметрите на проекта е била заложена публика между 600 и 800 души на събитие. Този кадър постави въпроса доколко заявените цели отговарят на реалния интерес към музикалната програма. По-късно Аръков защити проекта и обясни, че към онзи момент плаща разходите със собствени средства и банково финансиране.

Развитието през лятото промени съществено финансовата картина. Временният изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“ Нели Неделчева съобщи пред Mediapool през август, че трите проекта на Аръков в крайна сметка са получили общо 300 хил. евро. Първоначално планираното финансиране е било намалено с около 100 хил. евро заради правилото de minimis, което ограничава размера на държавната помощ за свързани предприятия в определен период. Само по проекта за европейското турне вместо първоначално предвидените около 255 хил. евро са изплатени 157 238 евро.

За другите два проекта редукция не е отчетена. Според Нели Неделчева проектът за създаване на песен е получил първоначално заложените 70 хил. евро, а дружеството „АРОК ФИЛМС“ е получило малко над 72 хил. евро за „Изолация“. Получател по част от финансирането е „Фиш Ай“, дружество, свързано с бащата на актьора Максим Аръков. Така първоначалното твърдение от пролетта, че Аръков още не е получил средствата, вече не отразява актуалното състояние на проектите.

Тогавашният служебен министър на културата Найден Тодоров разпореди проверка по случая през март. Към септември Министерството на културата не е публикувало отделен окончателен доклад, който да установява нарушение конкретно по проектите на Аръков. През юли Сметната палата публикува тежък одит на Национален фонд „Култура“, но той обхваща периода 2021 – 2023 г. и не разглежда проектите на актьора от 2025 и 2026 г. Затова констатациите в него за слабости при оценяването и контрола на фонда не могат да бъдат представяни като доказателство за нарушение от страна на Аръков.

Актьорът през цялото време отхвърля обвиненията, че е получил политическа протекция. Той твърди, че проектите са преминали през установените процедури и експертни комисии, а самият той е вложил значителни лични средства и е ползвал кредити, докато чака признаването и възстановяването на разходите. Публичните данни към август показват, че документацията по проектите му е била приета, но общата помощ е ограничена до 300 хил. евро заради правилата за държавна помощ. Твърдението, че именно тези средства са послужили за погасяването на ипотеката му, остава непотвърдено.