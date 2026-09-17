17.09.2026 | 12:38

Съдия Десислава Атанасова – Пеевска се снима с Опра на концерта на Селин Дион

Публикацията от френската столица привлече внимание и заради появата ѝ на фона на продължаващите коментари около пътуванията на конституционния съдия и твърденията, че в определен момент тя е пътувала заедно с депутата и лидер на ДПС