17.09.2026 | 12:38
Съдия Десислава Атанасова – Пеевска се снима с Опра на концерта на Селин Дион
Публикацията от френската столица привлече внимание и заради появата ѝ на фона на продължаващите коментари около пътуванията на конституционния съдия и твърденията, че в определен момент тя е пътувала заедно с депутата и лидер на ДПС
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