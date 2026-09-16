16.09.2026 | 18:12

Терзиев дал 251 00 лв. на Калушев, той ги похарчил за екскурзия до Дубай с 8-годишния Лео

Комплексната експертиза събира банкови операции, видеозаписи от хижата и декриптирана комуникация с хора от групата

Четвърт милион лева лични средства от Васил Терзиев, още един превод от вече бившата му съпруга, пътуване на Ивайло Калушев с малолетно дете до Дубай, придобиване на „развлекателна техника“, разговор за 300 000 лева и идея хората около „Петрохан“ да се ангажират с охраната на Витоша. Това е една от най-плътните линии в комплексната експертиза по случая „Петрохан – Околчица“ – финансовата и институционалната история на групата около Ивайло Калушев и контактите й с хора от бизнеса и политиката.

В центъра на тази част от документа е кметът на София Васил Терзиев. През март самият той потвърди публично, че е предоставил общо 251 000 лева лични средства. Ден по-рано прокуратурата съобщи, че това е най-голямото установено дарение. Терзиев тогава заяви, че парите са негови, данъците върху тях са платени и че „ако трябва отново да вземе същото решение, би ги дал пак“.

Публикуваните впоследствие данни за банковото движение дават и хронология. Първият превод от Терзиев е за 81 000 лева и е направен на 7 юли 2023 г., когато той вече е официално издигнат като кандидат за кмет на София. Вторият е за 170 000 лева и е извършен на 27 ноември същата година – след като Терзиев вече е встъпил в длъжност. И двата превода са към личната сметка на Ивайло Иванов и са с основание „дарение“. По публикувани банкови данни на 11 декември 2023 г. Милена Терзиева, днес бивша съпруга на столичния кмет, прави отделен превод от 15 000 лева. Така публично съобщените плащания от двамата достигат 266 000 лева.

Парите са преведени по сметката на „Българска асоциация по екстремни спортове“. Тук има съществен юридически детайл: въпреки наименованието си БАЕС не е сдружение с нестопанска цел, а търговско дружество, в което съдружници са Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.

Според експертизата средствата били използвани основно за пътуване на Ивайло Калушев до Дубай с малолетния Лео и за придобиване на „превозни средства с развлекателно предназначение“. Един от авторите на експертизата – криминалният психолог Росен Йорданов впоследствие говори публично и за моторни шейни, закупувани с част от средствата.

В експертизата има и втори детайл, който досега почти отсъстваше от публичния разказ на столичния кмет – записите от камерите на хижа „Петрохан“. Васил Терзиев публично заяви през февруари, че е посещавал хижата и че последно е бил там през юни-юли 2025 г. с децата си. „Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам“, каза тогава той.

Комплексната експертиза добавя друга подробност. При анализа на отношенията с групата авторите й посочват, че от записите на камерите на хижата се виждат и отсядания на Васил Терзиев, при които той е бил сам и е нощувал там. В документа се говори за „отсяданията му“ в множествено число, но не е посочен точният им брой.

Отношението му към тримата мъже край хижа „Петрохан“ става публично още в самото начало на случая. Телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев са открити на 2 февруари. Само два дни по-късно, на 4 февруари, когато разследването е още в начална фаза и голяма част от обстоятелствата са неизвестни, Терзиев публикува пространна позиция във фейсбук.

„Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите“, пише кметът. В същия пост определя разпространяваните тогава обвинения като неподкрепени с факти и настоява, че не трябва да се допуска „очерняне на мъртвите“. Загиналите са описани от него като „добри, скромно живеещи хора“, водили битка с „неравен и често брутален враг“.

От финансовите отношения експертизата преминава към друга линия – възможността групата около Калушев да получи роля и на територията на Природен парк „Витоша“. В документа е включена декриптирана електронна комуникация, в която се появява сумата 300 000 лева и се обсъждат идеи за охрана на парка.

В разговора Васил Терзиев пише: „Там има друг бюджет. Аз питам само за идеи и решения“. От другата страна идва отговор, че 300 000 лева няма да бъдат достатъчни, но че средствата поне ще са „от друг бюджет“, след което се обсъжда въпросът кой би разрешил реализирането на подобни идеи. Самата експертиза интерпретира израза „друг бюджет“ като вероятна препратка към публични средства.

Ключов момент в тази институционална история е рамковото споразумение между Министерството на околната среда и водите и Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“. То е подписано на 8 февруари 2022 г. от тогавашния министър Борислав Сандов и Ивайло Иванов като представител на НАКЗТ. Тази организация трябва ясно да се различава от БАЕС ООД – едната е сдружението, с което МОСВ подписва споразумението, а другата е търговското дружество, чиито финансови операции се разглеждат отделно.

Сандов сам призна, че през 2022 г., докато е министър, е отишъл до „Петрохан“, за да провери дали организацията действително разполага с представяните пред него база и техника. По думите му там е видял кислородни бутилки и високопроходим автомобил. След това се връща още два пъти – през 2023 и 2024 г., вече като частно лице и със семейството си.

Подписаното от него споразумение се прекратява на на 26 юни 2025 г. с подписа на тогавашвия екоминистър Манол Генов. Комплексната експертиза поставя този институционален процес редом до финансовото развитие на групата. Авторите й анализират банковите извлечения на Калушев и свързаните с него структури и посочват, че след 2024 г., когато пада правителството на Денков, наличните средства започват осезаемо да намаляват. В същия период се отчита спад в организирането на семинари, скаутски лагери и приключенските школи, свързвани с хората около хижата.

Към 2025 г. експертизата описва все по-осезаем финансов и организационен спад. Като едно от последните по-големи постъпления е посочено дарение от 15 000 лева през лятото на същата година от дъщерята на Саша Безуханова. Според документа средствата са използвани за натрупани разходи по поддръжката на хижата.

Така хронологията, която се очертава от банковите справки, видеозаписите, декриптираната комуникация и комплексната експертиза, започва години преди трагедията. В нея има лични дарения за стотици хиляди левове, търговско дружество, отделно неправителствено сдружение, рамково споразумение с държавата, посещения на публични лица, разговори за нови охранителни функции и постепенно свиване на финансовата активност.