Криминалист: Имало е външна намеса при трагедията в „Петрохан“

– Г-н Савов, изразихте доста резерви към пресконференцията по повод на трагедията „Петрохан – Околчица“, защо?

– Защото тя изнесе подвеждаща информация, като представи само една част от картинката, която е очевидна. Дори не говорим за конспирации. Изнесена беше информация, че Ивайло Калушев и хората около него са имали нетрадиционни сексуални практики и едва ли не са педофилска секта. Пусната по медиите беше психологическа експертиза, допълнена от теологическа. Само дето тя не е никакво доказателство за решаване на случая.

Нужни са сериозн​и експертиз​и – балистична, ситуационна, съдебномедицинска, техническ​а. Но те не са готови. Което е странно, защото аз съм работил години наред в МВР, в Института по криминалистика, и знам как се действа при подобни случаи. Така или иначе, нека допуснем, че разследващите са прави, а Ивайло Калушев и хората около него са черни души, които са злоупотребявали с малолетни или непълнолетни момчета и момичета.

– Прекъсвам Ви, обвиниха само Калушев засега в подобни практики.

– Аха, другите били изнасилвани само…

– Двама, цитирам, другите трима спели на първия етаж и не знаели уж нищо.

– Да, да! Чудесно! Но нищо не става ясно около дейността на тези хора, откъде е това финансиране, защо държавата ги е подкрепяла, правила им е „перде“, грубо казано. Та изглежда като пълен отказ да се провери кой какво е подписвал и разрешавал. Какви финансови потоци са минавали, имало ли е подкупи. Че се изнесе версия как едва ли не обеднели и това ги притиснало да се стигне до тези убийства и самоубийства ли, вече и аз се обърках.

– Последно на брифинга беше изнесено, че в „Петрохан“ Пламен е убил двамата и се е гръмнал. Подчертавам, защото е ходил единствен в казарма.

– Когато се води някакво следствие, не може да се лансират теории въз основа на косвени доводи. Имаме веществени доказателства и те трябва да бъдат разчетени. Ако те не могат, това е друга бира. Има чужди служби, които, за срам и позор, могат да ги разчетат.

Много искам да разбера дали вътре е имало изстрели. Да разбера местени ли са телата, защото на прословутата снимка една от жертвите е с полусмъкнато бельо. Аз твърдя, че не е възможно ей така трима да се самоубият и да паднат наредени в редичка. Когато на някого са му полусвлечени гащите, значи е влачен и не е убит там. И това не са конспирации.

– Доколкото схващам, това местене се приписва на прословутия Деян Мексиканеца, който ги намира, но сега е някъде в Мексико.

– А дали е в Мексико, не знаем. На това могат да вярват само промити мозъци, директно ви го казвам. Замитат се фрапиращи неща. Тези хора са контролирали територията там. Искали са лични карти на минаващи. Дори от служител на Гранична полиция. Те са се чувствали над закона. Кой стои за тях! Те са правили нещо. А няма пречка по същото време да са педофили, извратеняци, канибали или както ги нарича там психологът.

– Тоест причината е някаква дейност, а не защото са се уплашили от съдебното преследване, което им е обещано от бащата на момичето, живяло при тях?

– За огромно наше съжаление, в България има десетки хора, които са извършили гнусни престъпления, но им се е разминало. Срамът обикновено трае три дни, хората забравят, а после с едни пари всичко се оправя. Отвратително, но това е истината. Та може ли тази заплаха от бащата да е повод за групово самоубийство!

Аз се водя от веществени доказателства, аз не съм видял такова, което да ги квалифицира дори като психопати. Всичкото е на база на свидетели и на предположения. Психологично изследване на починало лице е с много по-ниска стойност от на живо. Някой знае ли какво е в главата ни преди година. Това е безумие. Но се излиза и се говорят приказки под шипковия храст. Не съм най-големият капацитет, за някои неща не съм прав сигурно, но подвеждат хората.

– Тоест причината за трагедията е дейността им, а не сексуалните им наклонности?

– Да, второто дори помага на първото. Зависими хора се манипулират по-лесно. Доказва го и писмото на Калушев до майката. Той казва, по памет перифразирам: „Не издържаме повече на тая кочина“ (б.а. – „но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина“). Ако ти си създал кочината, защо няма да издържаш! Но ако някой те е вкарал в нея и ти е казал: „ти си мръсен педофил и сега ще бачкаш за мен, иначе ще изгориш като факла и всички ще те разберат“!

И сега вкарвам още една еретична версия. Допускаме, че наистина са се убили и самоубили.

Но не защото ги е заплашил бащата на момичето, а защото са ги притиснали тези, за които работят. Едното не изключва другото. Но никой не работи в тази посока. Дори яростно се съпротивляват на всяка версия, че може да има някаква дейност зад тази група.

– Защо се смени версията конкретно за тройната смърт в хижата – от тройно самоубийство до две убийства и самоубийство? Защото тезата как един се гръмнал с два патрона нямаше да издържи ли? Помним, един експерт обясняваше как може да се гръмнеш с пистолета, да не умреш, та после да се довършиш с пушката?

– Този е експерт колкото аз съм китаец. Правил съм оглед на самоубийства с изстрел в главата. Та главата ти направо изчезва! Ако има два заседнали куршума в главата, това означава едно – стреляно е от разстояние.

– Другото, което ме смути при балистиката, беше обяснението, че последният изстрел, с който Калушев се самоубива в кемпера, може да предизвика въпросните няколкото дупки по тавана.

– По принцип може да направи само една дупка. Таваните на кемпера са направени така, че дори оръжие с малък калибър може да го пробие. Ако е кух и се пръска куршумът, осколките имат ниска скорост. Могат да се забият, но няма как да пробият. Но ако е такъв куршумът, той се е пръснал в главата на Калушев и нея просто не трябва да я има. Не знам какво пише в експертизата. Има ли обаче пробойна на тавана, всеки колега от районно управление може да каже оръжието и калибъра.

Имало е контакти, срещи с непълнолетно момиче, приобщено към групата на Ивайло Калушев, и това се оказват основните причини, довели до траги…

Съгласен съм, че разследващите не са длъжни да дават цялата информация. Но пък тази пресконференция съвсем нищо не даде, беше един цирк. Експертът психолог трябва да си работи чисто по професионалната тема и да използва професионални термини. Моята жена е криминален психолог към МВР и знам много добре за какво става въпрос. Терминологията трябва да обясни ясно на всеки в съда какво се е случило. В този смисъл искам да ми разтълкува някой „живял в сенките 20 години“.

Треторазреден адвокат ще ги направи на нищо тези хора в съда, ако се държат по същия начин. Не може психолог да каже – той е мислел, той знаел. Извинявайте, медиум ли сте, с мъртви ли говорите? Откъде идва убедеността ви какво е мислел Калушев? Тази експертиза отива в тоалетната пред съдия.

– Влизаме в гнусна тема, но колеги изкараха експертиза от врачански лекар, че децата не са били употребявани сексуално. Колегата му от София съобщи онзи ден, че има изменения в анусите на момчетата от кемпера, но можело и да не е от секс. На какво се дължи това разминаване?

– Не знам, да кажат те. Тя едната експертиза, която поне аз видях, е от 3 страници. Това е несериозно. Толкова обикновено са уводът и заключението.

– Последно, какво се е случило, с уточнението, че никога не сте били част от разследването?

– Нито съм разследвал, нито съм медиум. Но смятам, че лансираната официално версия е ако не невярна, то поне най-малко вероятната процентно. Имало е външна намеса. Дали физическо отстраняване на тези хора от няколко убийци. Може и натиск върху групата да извърши или да спре да върши нещо. Това е мотив за хора със слаб характер да се самоубият.

– Един от аргументите за Вашата версия е местоположението на хижата и на къщата край морето – до границите.

– Да, в планините ни има десетки изоставени хижи, които могат вероятно да бъдат купени за нищожни пари. Защо избират Петрохан, а не по Тетевенския Балкан, който е много по-живописен! Пещери има навсякъде по Стара планина. Но Петрохан е близо не само до сръбската граница, но и до румънската. Лесно в Гугъл се вижда черен път, който върви успоредно на границата чак до Дунава. Онзи край е почти обезлюден, няма и кой да те води.

Групата има и дрон, който е дарен от Алексей Петров. Той може да вдигне 30-40 кила.

Тоест слагате пакета на дрона и го управлявате 30-40 км до другата страна. Той лети ниско и не може да бъде засечен. Когато групата го придобива, с такъв дрон не разполага нито Гранична полиция, нито друга служба.

– Май със същия дрон помагат за залавянето на убиец?

– Да, помагали са. Това не пречи. Същата история е и с къщата им край морето. Районът е обезлюден, планината – леснопроходима, с куп черни пътища.

– О, там минават всички мигранти. Въпросът е защо толкова месеци не са готови ключовите експертизи конкретно за тройната смърт в хижа „Петрохан“.

– Така е! Вместо това се излезе, дадоха се едни обяснения и се накараха на хората, които не са съгласни – виждате ли, има експертиза. Да де, но тя трябва да има някаква стойност. А не да е дрънканици. Имам и диплома по право, не че съм практикувал. 21 години съм вещо лице. Могат да ви кажа, че тая експертиза пада веднага в съда. Но тя не е ключова за случая. Тя просто изменя фокуса. Дори премиерът Радев се изказа в този дух ни в клин, ни в ръкав.

Тук въпросът е защо и как се е стигнало до тези 6 трупа. А не дали са секта. И важни са балистика, съдебна медицина и т.н. И друго. Останах с впечатлението, че се търси нещо скрито в тази хижа, та не пуснаха вътре наследниците толкова месеци наред. Не знам. Един полицай се шегуваше, че ще я върнат на шпакловка и замазка. Вижте, никого не нападам, нито искам да промивам мозъци. Разсъждавам.

– Правилно питахте за изстрели вътре, защото в първото интервю кметът на Гинци разказа за много гилзи в едната стая.

– И хора на ДАНС. А ДАНС отговори, че не дължи обяснение.

– Има и питания от политици дали вътре в групата няма сътрудници от ДАНС или друга служба?

– Далеч от политиката съм. Но е хубаво да се знае дали не е имало внедрен човек в групата. Дали това не е бил този Деян Мексиканеца. Той подава сигнала на 112. И го оставят да си тръгне! Ще ви кажа практиката. Този човек се разпитва първи, ама първи от първите. И му се казва: нямате право да напускате страната, докато тече разследването. И трябва да пише молба с адвокат, ако иска да пътува, едва тогава може да му бъде разрешено. А не да си хване багажа и да отиде дали в Мексико, дали на Бахамите, не е ясно.

Визитка

Иван Емилов Савов е управител на частна криминалистична лаборатория. Специалист с над петнайсетгодишен опит в сферата на криминалистиката и експертните изследвания. Бивш служител на сектор „Документни изследвания“ при НИК-МВР, преподавател по криминалистика и криминология в 93. СУ „Александър Теодоров – Балан“ в гр. София. Вписан от 2006 г. до момента като вещо лице в списъка на Софийски градски съд. Притежава редица сертификати от завършени международни обучения по криминалистика в сферата на техническото изследване на документи и ценни книги.

Марица