Антон Зингаревич е син на руския олигарх Борис Зингаревич, близък до Владимир Путин. През 2016 г. той бе издирван в Русия за отклонени 23 милиона долара, но по-късно бе амнистиран. След изгонването му Илиян Филипов овладя футболния клуб, но се огради с засилена охрана поради опасения от отмъщение. Разследващите органи все още не са обявили официално дали проучват версия за руска следа.

Източник: Уикенд