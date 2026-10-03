03.10.2026 | 17:58

Изгонен от България руски милиардер ли поръча екзекуцията на Илиян Филипов?

Илиян Филипов платил 200 000 евро рушвет, за да обявят службите, че Антон Зингаревич е агент на ГРУ и е заплаха за националната сигурност

Изгоненият от България руски милиардер Антон Зингаревич е сред заподозрените за поръчката на убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

През 2025 г. убитият строителен бос пое управлението на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), след като ДАНС наложи 10-годишна забрана на чуждестранния собственик да пребивава в страната. Двамата водеха продължителна задкулисна битка, като руснакът обвиняваше Илиян Филипов в отклоняване на милиони левове от отпуснатите от Община Пловдив средства за ремонт на стадион „Христо Ботев“.

Според адвокати на Антон Зингаревич в дъното на неговото изгонване стои Илиян Филипов. Твърди се, че транспортният бос платил 200 000 евро рушвет на шефа на ДАР Антоан Генчев, за да изготви доклад до ДАНС за връзки на милиардера с руското военно разузнаване ГРУ. Шефовете на ДАНС Пламен Тончев и на ДАР Антоан Генчев разкриха пред депутати, че руският бизнесмен превеждал пари у нас чрез хазартния бос Васил Божков и компанията за криптовалута Nexo.