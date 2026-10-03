03.10.2026 | 18:47

Знаете ли за какво разменихме костите на цар Самуил?

Как сред дадените от България на Гърция ценности от Драмско и Сярско в Солунския музей се оказа и мощехранилница от...Охрид?!

Публикуваме мнението на историка и бивш водещ на БНТ Горан Благоев за връщането на тленните останки на цар Самуил и църковните реликви, които България върна на Гърция. Благоев твърди, че правителството на Румен Радев крие истината за сделката с Гърция:

Знаете ли за какво разменихме костите на цар Самуил? В Солун вече са най-ценните експонати, които навремето нашето учени са спасили от Северна Гърция, които след това са реставрирани и проучени от български учени, обиколили са на изложба няколко световни музеи. Върху тези експонати с гръцки букви има български имена – на дарителите.

Но не в това е проблемът. Проблема те че българската държава в лицето на правителството и на подопечната им директорка на НИМ Бони Петрунова подло скриха истината – излъгаха като дърти… (вие си знаете). Давали сме били на Гърция неща от хранилищата на НИМ, от тях сме имали много и не били ценни за нас.

Тия хора или са тотално некомпетентни, особено директорката на НИМ, или са изпечени лъжци. На приказките им може да се върже екзалтираната маса, но не и хора, които са проучвали тези ценности, но не и хора като мен, които са ги снимали неведнъж и се разказвали за тях. Очевидно не е имало друг начин, за да получим костите на цар Самуил. Гърците не искат какво да е, гърците искат най-доброто. Но защо българското общество трябваше да бъде измамено?

В момента Радев сътворява поредния скандал – никой от научната общност така и не разбра какво точно даваме на Гърция. Всъщност дадохме уникални експонати от ЕКСПОЗИЦИЯТА на НИМ…

А какво се случва в Гърция в момента, в медиите и социалните мрежи – по-добре да не знаете. Съвсем не е в наша полза. За повече подробности слушайте моите участия днес от 13:30 по БНР и от 14:30 по Дарик радио. По БНТ даваха изобилно картина с върнатите ценности, но коментар нулев! Угоднически се мълчи в обществената телевизия.

Бог да пази българите от техните управляващи и овладените обществени медии!

СКАНДАЛ!

Как сред дадените от България на Гърция ценности от Драмско и Сярско в Солунския музей се оказа и мощехранилница от…Охрид?! Защо българското общество не разбра какво конкретно върнахме на гърците? И как така, тези експонати са предоставени само за ползване?

на Радев, министъра на културата Милошев, Директорката на НИМ Бони Петрунова дължат обяснение. Защото нещата намирисват на нужда от намеса на разследващите органи…