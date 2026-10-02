02.10.2026 | 11:06

Радев удари Пеевски: Службите в Малта са ни дали 36 фактури за негови полети за 5 млн. евро

Премиерът призова депутатите да изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев

Българските власти разполагат с 36 фактури, които доказват, че за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски са били платени около 5 млн. евро. Това заяви в петък в парлманета премиерът Румен Радев. Изказването бе в рамките на блиц контрол. В няколко заседания от ДПС се опитват да върнат темата с полетите на лидера им на дневен ред. През последните два дни не успяха заради убийстовото на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. За полетите трябваше да говори вътрешният министър Иван Демерджиев, но темата с покушението излезе на преден план.

Темата с полетите на Пеевски бе повдигната от Радев и Демерджиев на 18 септември. Тогава вътрешният министър представи резултати от проверка, според които дружества, доставяли мантинели, са отклонявали бюджетни средства към Пеевски. Така бил купен самолетът, който политикът ползва.

Първоначално машината е собственост на една от фирмите за мантинели, а след това е прехвърлена на малтийска компания. Полетите са плащани през друго дружество, собственост на бащата на доскорошния ни посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. След разкритията правителството предложи на президента дипломатът да бъде отзован.

В петък Радев заяви, че няма да влиза в подробности за „джунглата на българските обществени поръчки“ и заяви само, че имало над 200 ДЗЗД-та, през които минавали парите за мантинели. ДЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите) е юридическа форма на обединение между фирми. Често пъти се използва от различни компании при кандидатстване по държавни търгове.

„Тук могат да се напишат много документални романи в бъдеще. Мога да ви кажа, че когато икономическа полиция ги насочихме към министерството на иновациите, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят и да свържат работейки денонощно. Там е истинска джунгла, специално за мантинели има над 200 ДЗЗД-та. Някои от техните ръководства са получавали по 20 хил. лв. заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследвашите органи„, заяви премиерът.

Според него обаче безспорните факти са в прокуратурата и не могат да бъдат споделени. Можело обаче да се каже следното:

„Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. И те са документирани. Работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите – на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила„, каза Радев.

Премиерът коментира, че Демерджиев можел да даде повече информация, ако депутатите го призоват и му „дадат това право“, защото ставало дума за разследване. „В нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булевардни романи„, каза още Радев.

Назначението на посланика

Малко след разкритията отпреди две седмици стана ясно, че дипломатът Йорданов е бил назначен за посланик лично от Радев, който по онова време беше президент. Обяснението му бе, че предишният посланик бил с изтекъл мандат, а трябвало в спешен порядък да се организира бизнес форум, с който се заел именно Йорданов, тогава в качеството му на консул.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това – от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай. Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава, който по това време бе Радев. Преди това се иска и съгласие от приемащата го страна.

„Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им“, беше обяснението на Радев.

Връзката с Владислав Горанов

В историята с мантинелите и полетите бе замесен и бившият финансов минситър Владислав Горанов. Той, заедно с Пеевски, е санкционират за корупция от САЩ по глобалния закон „Магнитски“. Според Демерджиев Горанов е наемодател на едно от проверяваните дружества. Бившият финансов министър призна, че действително е отдал имот на своята консултантска фирма на „КВМ Системи за пътна сигурност“ под наем срещу „значителната сума от 1000 евро на месец, която е надлежно декларирана“