21.07.2025 | 14:07

Изненадващо: Левски продава голям лидер на отбора за 1 млн. евро

Цунами може да поеме изненадващо към елита на Русия

Капитанът на Левски Вендерсон Цунами може да поеме изненадващо към елита на Русия. Защитникът на „сините“, който в момента лекува контузия, е желан от новака Сочи.

Бившият отбор на Ивелин Попов проучва сериозно възможността да се сдобие с 29-годишния бразилец. Цунами е попаднал в списъка на руснаците, които ще избират измежду четирима за тази позиция, но шансовете му са сериозни. Самият футболист е бил информиран и за потенциалната заплата, която ще прибира в клуба. Тя е значително по-висока от тази, която в момента получава на стадион „Георги Аспарухов“, пише „Труд“.

От Сочи пък са търсили за мнение по темата и Мирчо Димитров, който се ползва със сериозно доверие в Русия, тъй като е единственият български мениджър, работещ на руския пазар.

От Левски са готови да се разделят с Цунами, но това си има своята цена. „Сините“ са сложили цена от 1 млн. евро за защитника, който получи травма в първия мач срещу Апоел (Беер Шева). В момента бразилецът е със статут на първи капитан, но и няма гарантирано място в състава, тъй като след привличането на Майкон се наложи да бъде преквалифициран и момента е ползван като централен защитник, а на моменти и като дефанзивен халф. В Левски той е от зимата на 2022 г.

Това лято „сините“ продадоха Келиан ван дер Каап и Джавад Ел Джемили в Катар.