21.08.2025 | 10:41

Изписаха от болницата рома-камикадзе Виктор и го тикнаха в ареста

Останалите пострадали при кървавия инцидент остават в болнични заведения

21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница. Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН. Илиев е с наложена мярка „задържане под стража“.

Останалите пострадали при кървавия инцидент остават в болнични заведения. Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е с издаден фиш за превишена скорост още преди да има шофьорска книжка. Нарушението е от миналата година и се оказа, че тогава автомобилът е бил собственост на Илиев, но не той е шофирал.

Въпреки връчения му фиш и последвалите няколко такива за различни нарушения, Виктор продължава да шофира до фаталната катастрофа. В кървавия автобус от нощта в петък животът си губи сирийският лекар – Иса Али. Професионалист, човек с голяма душа – така го описват негови колеги.

„Един човек, който избяга от една война, за да загине за съжаление в една друга война – войната по пътищата. Той казваше, че България е неговата втора родина, че му е дала много и той много обичаше България.

Ние трябва да направим така, че тази война по пътищата да спре или, ако не спре, поне да бъде сведена до санитарния минимум“, каза д-р Делян Георгиев пред БНТ. Колеги на пострадалия автобусен шофьор споделят, че той винаги е вършил работа си с внимание, оказва се обаче че той не е единственият, който попада в такъв сюжет.

Васил Пиргов, който работи в градския транспорт от 6 години, преди 6 месеца става участник в пътен инцидент. По думите му той е лек, но уплахът е бил голям. „Престроявайки се на моста за „Дружба“ един водач реши да ме изправи от дясно при забранено, имаше двама пострадали паднали пътници“, каза Васил Пиргов, водач в градския транспорт в София.

При настъпването на такъв вид инцидент водачите на автобуси спазват оказаните им инструкции. „Спираме на място, обезопасяваме, по възможност сваляме пътниците, но първото, ако има пострадал се обаждаме на 112“, казва още Пирков.

Оказва се, че пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София не са малко. За първата половина на 2024 година – са станали общо 473 пътно транспортни произшествия с участие на автобуси от градския транспорт, като по вина на шофьор от градския транспорт са 185 от тях.

За същия период на тази година инцидентите са намалени на 455, а по вина на водача те са 184. Намалели са и пострадалите: през 2024 години те са 21 души, а през тази – 18.

От Столичния автотранспорт се надяват на по-бързи мерки. „Надяваме се в скоро време да бъдат поставени и видеорегистратори, които да записват какво се случва не само в автобуса, но и пред него“, заяви Борислав Попов, началник отдел „Безопасност на движението“ към Столичен автотранспорт.

В сряда в „Пирогов“, оперираха контрольора, пострадал в тежката катастрофа в петък. По време на операцията травматолози от болницата са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник. 65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница.