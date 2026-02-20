20.02.2026 | 13:23

Изумително! Само факти. Как се строи магистрала в България: по-малко от 4 км на година (снимки)

И кога ще ги стигнем охлювите с техните 420 км за година?

Автомагистрала „Хемус“ (A2) е планирана да има обща дължина от около 418 километра, което я прави най-дългата магистрала в България по план. Към момента 206 км от нея вече са построени и са в експлоатация, а останалата част все още се строи или проектира.

„Хемус“ се изгражда от 1974 г., т.е. вече 52 години, което означава че годишно се добавят по-малко от 4 км.

Обикновен сухоземен охлюв (например градинският Cornu aspersum) се движи средно с около 0,03–0,05 км/ч (30–50 метра на час). Теоретичен максимум (ако се движи непрекъснато), ще сметнем при ~0,048 км/ч (≈48 м/ч):

0,048 км/ч × 24 ч = 1,15 км на ден

1,15 км × 365 дни ≈ 420 км за година

Тоест чисто математически, ако пълзи без спиране цяла година, охлювът би изминал около 400–420 км, колкото автомагистрала „Хемус“.

Как се строят магистрали в други страни?

Транссибирската магистрала е една от най-дългите автомобилни магистрали в света, с обща дължина от над 11 000 км. Тя се простира от Санкт Петербург на Балтийско море до Владивосток на Японско море, преминавайки през цяла Русия и съставена от седем федерални магистрали (M10, M5, R254/R402, R255, R258, R297 и A370). Строителството ѝ не е било еднократно събитие, а gradual процес, който включва подобряване на съществуващи пътища от 19-ти век. Модерният ѝ строеж започва през 1949 г. с частта между Чита и Хабаровск, изградена първоначално от затворници в ГУЛАГ. Ключови етапи включват обновяване между 1998 и 2001 г., официално откриване от Владимир Путин през 2004 г. (макар и все още непълна) и завършване на цялата магистрала с пълно асфалтиране на 12 август 2015 г. Общото време за модернизацията е около 66 години (от 1949 до 2015 г.), но това е по-скоро еволюция, отколкото бърз строеж.

Що се отнася до най-дългите автомобилни магистрали, които са построени най-бързо, трябва да се отбележи, че наистина дългите магистрали (над хиляди километри) обикновено отнемат десетилетия за строеж поради мащаба, терена и логистиката. Рекордите за бързо строителство обикновено са за по-кратки сегменти, често в Индия, където са постигнати световни рекорди по Guinness.

Ето ключови примери за най-дългите сред тези бързо построени сегменти:

1. NH-53 (Amravati до Akola, Индия) с дължина 75 км (единична лента) за 105 часа и 33 минути (около 4.4 дни). Построена от NHAI с 800 служители и 720 работници през юни 2022 г. Това е световен рекорд за най-дълъг непрекъснат асфалтов сегмент в единична лента.

2. Ganga Expressway (Hardoi до Unnao, Индия) 9 дължина 34,24 км (битумна бетонна настилка)24 часа. Световен рекорд за най-голямо количество битумна бетонна настилка (20 105 тона) в 6-лентова магистрала, постигнат от Patel Infrastructure през май 2025 г.

3. NH-544G (близо до Puttaparthi, Индия) с дължина 28,95 км (много-лентова)24 часа. Два световни рекорда: за най-бързо строителство и най-голямо количество битумна бетонна настилка (10 675 тона), постигнати от NHAI и Rajpath Infracon през януари 2026 г.

Тези примери показват, че Индия държи повечето рекорди за бързо строителство на дълги сегменти, благодарение на модерна техника, голям брой работници и фокус върху инфраструктурата.

За сравнение, класически дълги магистрали като Pan-American Highway (около 30 000 км) са строени над 100 години и все още не са напълно завършени.

Ако търсим по-дълги проекти с относително бърз темп, Interstate 70 в САЩ (последният сегмент от 20 км завършен за години, но цялата система от приблизително 3 465 километра (от 1956 до 1992 г.) е пример, но не се класира като „най-бърз“.

Може да се каже, че магистралата е строена общо 36 години.

Първите участъци са започнати през 1956 г., когато е приет Законът за междущатските магистрали. Интересен факт е, че още същата година е завършен първият участък западно от Топика, Канзас. Всъщност и Мисури, и Канзас твърдят, че при тях се намира първият открит участък от междущатска магистрала в страната. Последният участък от I-70, и то един от най-трудните за изграждане, е завършен чак през 1992 г. Това е отсечката през живописния каньон Гленуд в Колорадо.

Така че, ако приемем началото през 1956 г. и края през 1992 г., цялостното изграждане на I-70 отнема 36 години. Разбира се, и до днес се извършват мащабни реконструкции и разширения, като например текущият проект за разширяване на 200-милев участък в щата Мисури, който трябва да приключи около 2030 г.

Заключение. Строителството на автомагистрала „Хемус“ може би държи световен рекорд за Гинес по най-бавно строителство и (може би) най-скъпо строителство на 1 км. Ще бъде завършена вероятно за 100 години при този темп.

„Клубът на богатите“, нали?!