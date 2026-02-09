09.02.2026 | 11:27

Известно столично семейство платило 1 млн. лева за едногодишната комуна на сина им при Калушев. Сега били шокирани от случилото се

В концепцията на мъртвия лама за образование децата се отдавали на дълга медитация, връзка с природата и източни науки

Става въпрос за заможни родители с проблемни тийнейджъри, злоупотребяващи с дрога. Що за родител трябва да си, за да си оставиш детето при чужд човек, който да го отглежда месеци или година?

Това питат всички трезвомислещи българи, след като стана ясно, че при Ивайло Калушев са били пращани десетки момчета на възраст до 15 години, с които той е живял във вила „Петрохан“, напускал страната и отивал в Мексико или Непал.

Данни от разследването сочат, че при него са пращани от родителите си тийнейджъри с проблемно поведение, най-често злоупотребяващи с наркотици от ранна детска възраст.

Калушев, който бил свръхинтелитентен и убедителен, казват негови близки. Той съумявал да убеди родителите, че децата им трябва незабавно да скъсат със заобикалящата среда, отричал традиционното образование и казвал многократно, че дори и да си завършат „Харвард“, ако нямат емоционална интелигентност и умението да се адаптират във всяка среда, никога няма да бъдат щастливи и успешни.

В неговата концепция за образование децата се отдавали на дълга медитация, връзка с природата и източни науки.

Давал често за пример и Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера край връх Околчица вчера.

Хора, които са посетили вила „Петрохан“ казват, че не са виждали толкова възпитано момче. Това била „визитката картичка“ на Иво Лама – дете от проблемно семейство, за което той разказвал, че тръгнало по лош път е моделирано като млад и много интелигентен човек.

Подобни детайли карали заможни семейства да си поверяват децата на Калушев. Според сайтът Glasove, известна столична фамилия платила 1 млн. лева, за да пратят момчето си с Ивайло в Мексико. В момента те били шокирани от случилото се. Разпитани били по разследването, но заради деликатния случай, имената им се пазят в тайна.

По досъдебното производство и ключови свидетелски показания от още едно лице. Той също имал проблеми с наркотиците. Майка му е платила на Калушев 150 хил. евро за едногодишна комуна със спелеолога, мислейки, че това е най-доброто за детето. Още преди да навърши 15 години обаче той е имал с*ксуален контакт с Калушев. По думите му това се случвало по взаимно съгласие, но възрастният мъж, който спокойно можел да му бъде баща, толкова му влязъл под кожата и обяснявал, че за да имат мъжете духовно израстване, не се нуждаели от жени.

Всъщност, Калушев макар и от мнозина да се смята за будист, не бил точно такъв. Въвел собствено религиозно течение в будизма – с написани от него правила и норми, т.е. – изградил е типична секта.