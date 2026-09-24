24.09.2026 | 20:57

Йотова подписа изявление срещу Русия, Външно замазва новината от ООН

Българската национална позиция, представена от президента Илияна Йотова, не е била отразена в пълнота в декларацията, оправдава се МВнР

Министерството на външните работи се втурна да замазва новината, че България е сред 50-те държави, подписали съвместно изявление пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, в което се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана срещу тази агресия.

Изявлението бе разпространено от украинското министерство на външните работи и в него се изреждат страните, които са се присъединили, включително и нашата, макар първоначално да нямаше подобно съобщение на сайта на българското МВнР.

Днес обаче министерството излезе с писмена позиция, че България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към декларацията за Украйна, публикувана в ООН. От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. „Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир“, се посочва в текста на декларацията. Изявлението е било подписано от всички 27 страни членки на Европейския съюз (ЕС), както и от самия ЕС. От балканските държави в списъка не фигурират Турция, Сърбия и Косово, предаде БТА.

Външно министерство сочи, че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста. Подчертава се, че българската национална позиция, представена от президента Илияна Йотова, не е била отразена в пълнота в декларацията.

В речта си пред ООН вчера Йотова говори за това, че България подготвя инициатива за Черно море, защото разглежда сигурността и стабилността на Черноморския регион като неразделна част от националната си сигурност във всичките ѝ измерения. В изявлението тя спомена Русия, когато каза: „Войната между Русия и Украйна излезе извън териториалните води на страните в конфликта, което днес засяга пряко България“.

„Докато Съветът за сигурност заседава, за да обсъди ситуацията в Украйна, ние потвърждаваме отново нашия общ ангажимент към принципите на Устава на ООН и към мира. Заставаме солидарно с Украйна, която продължава да се изправя срещу агресивната война на Русия. Припомняме, че Уставът на ООН защитава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, както и неотменимото право на самоотбрана – се казва в изявлението. – След 4 г., 6 месеца и 30 дни пълномащабна война човешката цена продължава да расте. Дълбоко сме обезпокоени от ескалацията от страна на Русия срещу цивилното население и цивилната инфраструктура в цяла Украйна, причинила рекордно висок брой жертви през последните месеци, както е отчетено от ООН. Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население.“

В изявлението се отбелязва и безпокойството от атаките в Черно море и се подчертава, че Русия се опитва да задуши износа на украинско зърно, с което застрашава световната продоволствена сигурност.

„Ето защо подкрепяме усилията за постигане на договореност в Черно море с цел гарантиране на свободата на корабоплаването и призоваваме за защита на търговското корабоплаване и критичната инфраструктура – се казва в текста. – От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-накрая да направи същото като необходима стъпка към съдържателна дипломация и преговори, водещи до мир. Спешно призоваваме Русия да осигури незабавното, безопасно и безусловно връщане в Украйна на всички произволно задържани, насилствено преместени или депортирани украински цивилни лица, включително деца, както и пълното връщане на всички военнопленници и връщането на всички интернирани лица като важни мерки за изграждане на доверие.

Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да спре своята агресия, да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира съдържателно в преговори за цялостен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право.“