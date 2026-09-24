24.09.2026 | 16:56

Родата на депутата Слави върти бизнес с Ами

Фирмата "Ийст Петролеум” на Василев търгува и изнася нефт и петролни продукти

Острието на „Прогресивна България“ – Слави Василев от парламентарната трибуна: „Аз мога да си позволя скъпи коли, вие трябва да ги криете”. Репликата му е към колегите по време на дебата за горивата и отпадането на забраната за износ на нефтопродукти.

Партията на Румен Радев иска да прокара промяната и Слави Василев защитава предложението. Пропуска обаче да отбележи, че в кошницата на семейния бизнес е и фирмата „Ийст Петролеум” с предмет на дейност именно търговия на едро и дребно с нефт и продукти, както и износ! А “Ийст” в името, означаващо “Изток” подсказва посоката.

„Ийст Петролеум” ЕООД е сравнително нова фирма, регистрирана през януари 2025 г. като еднолична собственост на Слави Василев. Преди да влезе в политиката той я прехвърля на баща си – агента на ДС с псевдоними “Паскал” и “Бобев” Васил Панайотов Василев.

Припомняме също така, че братът на Слави Василев – Васил Василев Василев, живее на семейни начала с Катрин Петкова, която е в една фирма с Размиг Чакърян – Ами, а нейният баща – също агент на Държавна сигурност Мирослав Петков е ключова фигура във фирмената мрежа на Ами и Таки. Ами е съсобственик в “Интерпред-БГ” чрез „Прогресив Бизнес Дивелъпмънт“ – фирмата собственик на част от парцелите в комплекса с ресторант „Келари“, в който ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощния GPS заглушител, и който Румен Радев нарече “мафиотското свърталище” на Таки.