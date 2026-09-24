24.09.2026 | 16:45

Рекорд! Schneider Electric купува българската „Шелли груп“ за над 1.2 млрд. евро

Сделката се очертава като най-голямата в историята на българския частен бизнес

Schneider Electric, глобален лидер в областта на енергийните технологии, обяви днес, че е постигнало споразумение с Shelly Group и двамата акционери основатели на дружеството, Димитър Димитров и Светлин Тодоров, за придобиването на Shelly Group от Schneider Electric. Shelly Group е доставчик на решения за интернет на нещата (IoT) и интелигентни сгради, а сделката ще бъде осъществена изцяло срещу парично плащане при оценка от 1,2 млрд. евро.

Придобиването ще бъде структурирано чрез отправянето от Schneider Electric1 на доброволно търгово предложение за придобиване на всички акции на Shelly, които не са притежавани от предложителя. Очаква се Димитър Димитров да приеме търговото предложение по отношение на притежаваните от него акции, представляващи приблизително 29% от капитала на дружеството, и да реинвестира част от получените от него средства съвместно със Schneider Electric за период от най-малко три години. Успоредно с това Schneider Electric се е договорило да придобие от Светлин Тодоров2 приблизително 28% от капитала на дружеството, притежавани понастоящем от него лично и чрез собственото му дружество Salisto Holdings.

Schneider Electric ще предложи цена от 70 евро за всяка акция на Shelly , която не е притежавана от предложителя. Предложената цена представлява премия от 27% спрямо цената преди появата на пазарна информация относно сделката3 към 28 юли 2026 г. и премия от 22% спрямо текущата референтна цена4. Предложението ще бъде обвързано с условие за минимален праг на приемане от 95% от общия брой акции с право на глас и ще бъде успешно само ако този праг бъде достигнат или надвишен.

Предложената сделка беше приветствана от Shelly Group, като дружеството се е съгласило с основните условия, при които би билfо готово да съдейства за осъществяването на планираното търгово предложение. Въз основа на наличната към момента информация Съветът на директорите е изразил предварително становище, че доброволно търгово предложение, отправено от Schneider Electric при посочената по-горе цена, би било в интерес на дружеството, неговите акционери, служители и други заинтересовани лица. Ако търговото предложение приключи успешно, то ще предостави на всички акционери гарантирана възможност да реализират инвестицията си и еднократна възможност да получат незабавно и сигурно определена парична стойност за своите акции.

Фредерик Годмел, изпълнителен вицепрезидент „Енергиен мениджмънт“ на Schneider Electric, заяви: „Чрез съчетаването на софтуерно базираната платформа на Shelly за управление на енергията в дома с технологичното лидерство на Schneider Electric, ще изведем енергийна интелигентност на следващо ниво в жилищния сектор, в модернизацията на съществуващи сгради и в малките търговски обекти. Shelly внася отличителни възможности в областта на широкомащабната свързаност, оперативната съвместимост и управлението на енергията в дома, които укрепват способността ни да свързваме физическия и дигиталния свят в домовете и малките сгради.“

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Търговото предложение ще бъде регистрирано в българската Комисия за финансов надзор (КФН). След успешното приключване на процедурата по разглеждане от КФН, пълните му условия ще бъдат публикувани в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове, след което ще започне да тече срокът за приемане от акционерите. Успешното приключване на търговото предложение ще бъде обусловено от придобиването от Schneider Electric на повече от 95% от акционерния капитал на Shelly, с оглед последващо принудително изкупуване на останалите акции и отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества.

Сделката е предмет и на получаване на обичайните за сделки от този вид регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.

Deutsche Bank AG действа като единствен финансов консултант, UniCredit Bulbank AD действа като български лицензиран инвестиционен посредник, а Boyanov & Co. и Bredin Prat действат като водещи правни консултанти по корпоративни въпроси на Schneider Electric.