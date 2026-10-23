Йотова поиска оставката на шефа на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Президентът Илияна Йотова заяви, че ще поиска оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Държавният глава съобщи, че още предишната вечер е започнала проверка на службата, като се очакват първите резултати от нея.
Проверката трябва да изясни всички обстоятелства около случилото се, като обхваща най-малко две направления – действията на охраната на председателя на Народното събрание и отношението към журналистката Соня Колтуклиева.
Йотова посочи, че очаква резултатите от проверката и че информацията за случая се докладва на ръководството на службата.
Инцидентът стана вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Журналистката Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след като тя се качи в служебен автомобил. На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как Колтуклиева отваря вратата на автомобила, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.
След инцидента журналистката е откарана във Военна болница. Тя е получила травми на главата и рамото. След медицинските прегледи е освободена за домашно лечение, а впоследствие е разпитана във Военната прокуратура.
Служителят на НСО, участвал в инцидента, е задържан, съобщи самата Колтуклиева. Ръководството на службата е разпоредило проверка на действията на охранителите, а за случая е уведомена и Военната прокуратура.
Още в първата си реакция след случилото се президентът Илияна Йотова осъди поведението на служителя на НСО и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.
Инцидентът предизвика остри политически реакции и искания за оставки. Лидерът на ДПС Делян Пеевски настоя Йотова да освободи началника на НСО Емил Тонев, а премиерът Румен Радев да отстрани Михаела Доцова от председателския пост в парламента. От ГЕРБ-СДС също поискаха оставката на Доцова.
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