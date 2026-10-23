23.10.2026 | 11:26

Ревански се хвали пред свидетел: Аз съм човекът, който разпределя порциите!

Арестуваният кмет на Белица прибирал между 25 и 35 процента от всяка обществена поръчка община на ДПС

„Стана ми ясно за какво става въпрос. Познавам господин Гавазов и се радвам, че той е част от ДПС. Познавам Христо Широков – никога не съм се крил, винаги съм бил привърженик на реда и правилата. Това заяви пред съда в четвъртък вечерта кметът на Белица Радослав Ревански и подчерта, че общината е “една от най-проверяваните в страната“.

“Никъде в Европа не съм чул да има лице, чийто подпис може да контролира всичко обществени поръчки в България“, добави той.

“Арестуваха ме все едно съм Пабло Ескобар или някой наркобарон“, каза още Ревански и поясни, че изцяло е съдействал на служителите на ГДБОП и ДАНС.

Той изтъкна, че първоначално му е казано, че може да бъде изведен от сградата на общината без белезници, но след това друг униформен е получил “обаждане отгоре“ с инструкции кметът на Белица да бъде закопчан.

“Категорично заявявам, че съм невинен и нямам общо с това обвинение“, завърши пред Темида Ревански.

Спроед Прокуратурата по отношение на Ревански като важно доказателство се взимат под внимание показанията на свидетеля М. Ц. по чиито думи кметът на Белица му е казал: “Аз съм човекът, който разпределя порциите“ и е обявил между 25% и 35% имотна облага.

На излизане от съдебната зала в Бургас Ревански бе попитан дали той е човекът, който разпределя порциите, на което кметът на Белица отговори, че това е твърдение на Иван Демерджиев.

От няколко години в ДПС се твърди, че многото пари са побъркали мюсюлманина и бивш говедар от белишкото село Бабяк. Откакто е назначен от партията за общински кмет и особено след като става „ковчежник на Делян Пеевски“, Ревански спира да си вдига телефона, ако не става дума за сделка или услуга, от която ще спечели минимум 100 000 лв.