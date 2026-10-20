20.10.2026 | 11:41

Йотова помилвала и Динко Лудия

Той е осъждан за държане на метамфетамин с цел разпространение, участие в ОПГ и причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофа

На 6 февруари 2025 г. с указ № 1 Йотова е помилвала Динко Стефанов Господинов по здравословни причини. Динко Лудия е осъждан за държане на метамфетамин с цел разпространение, участие в организирана престъпна група и причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофа.

През 2021 г. наказанието му е прекъснато заради тежко заболяване. Докато е извън затвора, отново е задържан за наркотици. През февруари 2022 г. следва ново осъждане за година и десет месеца затвор при строг режим.

И след всички тези престъпления е помилван от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.

Съдебната му история показва защо случаят изисква сериозни отговори:

2012 г. – получава 4 години затвор при строг режим и 10 000 лв. глоба за държане на метамфетамин с цел разпространение в големи размери, при опасен рецидив.

2017 г. – осъден е за причиняване по непредпазливост на смъртта на жена при катастрофа.

2020 г. – осъден е за участие в организирана престъпна група за наркотици и други престъпления. Наложеното общо наказание е 2 години и 6 месеца затвор и 3000 лв. глоба.

Февруари 2021 г. – изпълнението на наказанието му е прекъснато заради тежко заболяване.

Август 2021 г. – докато наказанието е прекъснато, отново е задържан и обвинен за държане на наркотици с цел разпространение при опасен рецидив.

Февруари 2022 г. – по новото дело получава още 1 година и 10 месеца затвор при строг режим.