21.09.2026 | 19:09

Йотова врътна дребна интрижка за Кандев

Явор Дачков от Инициативния й комитет твърди, че полицаят първо е потърсил нейния екип, преди да се присъедини към кандидат-президентската кампания на Андрей Гюров

Дребна политически интрига за Георги Кандев врътна Илияна Йотова в началото предизборната кампания за вота на 25 октомври. Партенката бе пусната в медиен оборот от журналиста Явор Дачков, който е в Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент., установи проверка на МИГNews.info.

Според Дачков, бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Кандев е потърсил лично Йотова с предложение да бъде неин кандидат за вицепрезидент. Богословът – журналист твърди, че срещата между двамата се е състояла през лятото и че Кандев е получил отказ. По-късно той се е насочил към щаба на кандидата за президент Андрей Гюров, където впоследствие беше представен като кандидат за вицепрезидент.

„Това е абсолютно достоверна информация“, заяви Дачков в подкаста на Мартин Карбовски, като уточни, че информацията според него е проверена.

Журналистът твърди още, че в щаба на Гюров не са били запознати с предишните опити на Кандев да получи място в екипа на Йотова.

Георги Кандев напусна поста си в Министерството на вътрешните работи в началото на юни тази година, като по този начин напълно изненада и дори шокира вътрешния министър Иван Демерджиев. Впоследствие полицаят се оказа в президентската кампания като кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров.

Дребната интрижка очевидно е сътворена от самата Илияна Йотова и с нейно съгласие Дачков я разпространява където свари като „абсолютно достоверна информация“. Припомняме, че освен на държавна издръжка освен Дачков е и съпругата му Галя, която наскоро беше назначена за президентски съветник по външна политика. Няма данни тя да е спец по дипломация и външна политика.