Йотова, защо министрите на Пеевски са още на власт?

Консултациите при президента Илияна Йотова са фарс и загуба на време. Хайде стига всеки е обяснявал колко му е трудно, приключвайте ги, назначавайте служебен премиер и да ходим на избори. За какво протестирахме, министрите на Делян Пеевски още да стоят?
Премиерът на България и най-големият идиот в страната би трябвало да са две различни личности. Това е най-важното, което Илияна Йотова и драгият избирател трябва да помнят.
Трима „рейнджъри“ убити в хижа и първи на местопрестъплението били ДАНС, едва после криминална полиция. Тези „рейнджъри“ явно са някаква паравоенна групировка, която ДАНС са проспали. Отделно набъркаха и секти, педофилски мрежи и какво ли не. На мястото на парламентарната комисия за контрол на ДАНС бих задал само един въпрос на Деньо Денев: за какво изобщо ви плащаме заплати?
