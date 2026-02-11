11.02.2026 | 10:22

Къде е вътрешният министър Митов?

Заместникът на Бойко Борисов се скри от изслушване по случая ''Петрохан'' в парламента без обяснение

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов се скри от изслушване в Народното събрание относно трагедията в „Петрохан“.

Подобно предложение има от „Възраждане“ и „Има такъв народ“. ИТН предлагаха да е утре, а партията на Костадин Костадинов – като първа точка днес. Изслушване ще има още тази сутрин, но вместо Митов от страна на Министерството на вътрешните работи (МВР) пред депутатите ще говорят неговите заместници и различни шефове на полицията.

От 11 до 13 февруари Даниел Митов няма да бъде на разположение да отговаря на въпроси в парламента, уведоми в началото на заседанието председателят на Народното събрание Рая Назарян (ГЕРБ). На стана ясно защо, само се разбра, че е постъпило писмо от Митов, с което той казва, че няма как да присъства.

По казуса с „Петрохан“ обаче ще бъде изслушан министърът на околната среда и водите Манол Генов. Очаква се да дава разяснения как неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ е установила сътрудничество с МОСВ през 2022 г. По това време екоминистър е бил Борислав Сандов (ПП-ДБ).