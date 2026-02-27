27.02.2026 | 9:05

Как „гаражната Надка“ открадна 250 млн. лв. от държавата

Външната министърка стана собственик на бившия сервиз на ЦК на БКП от почти 13 дка през 1998г. за 1,487 млн. лв. или 110 лв./кв.м. По-голямата част от сумата е изплатена чрез т.нар. “компенсаторки”

Благодарение на европейските ценности, Надежда Нейнски (Гаражната Надка), заграбвайки общонародно богатство, се сдоби с 250 000 000 лв.

Угасва и последната надежда за някаква реална промяна в борбата ни с престъпното статукво. Къде по-показателен пример от това, че в новото временно правителство, което е с мото “честни избори”, включиха не кой да е, а Надежда Нейнски? С неопровержимите и убийствени факти, които ще представим, ще се убедите, че това е човек без чест, без достойнство и без морал. Възползвайки се от властта си с цел лична облага, тя се превърна в един от символите на криминалния преход, а освен това продава и националните ни интереси в името на личните. Кому е нужно? Какво искаме да докажем като изваждаме отново този призрак от миналото?

Ето макар и част от фактите за “Гаражната Надка”, вследствие приватизацията – заграбването на бившия автосервиз на ЦК на БКП в първите години на прехода.Данните са изнесени в публичното пространство, включително и в интернет.

Бившият сервиз на ЦК на БКП е бил разположен на площ от 12 800 кв.м и е приватизиран през 1998г. на стойност от 1,487 млн. лв. или 110 лв./кв.м По-голямата част от сумата е изплатена чрез т.нар. “компенсаторки”. Още тук ще поясним, че компенсаторките бяха една от поредните схеми в услуга на мафията. Изкупуваха се от обменните бюра за по 25, 50 стотинки и т.н., така че изплатената сума е наполовина спрямо посочената.

Сервизът не продължава работа. Започва процес на промяна на предназначението на поземления имот. Според публично достъпните данни въпросният имот се намира в района на “Оборище”, срещу парк “Заимов”, и е на 5 мин. пеш от НС, храм “Св. Александър Невски” и др. С други думи, имотът се намира в най-престижната и скъпа част на столицата.

Днес на територията на поземления имот е изграден жилищно-търговски комплекс от затворен тип, наименуван “Театрална парк резидънс”. Разгърнатата застроена площ (РЗП) над кота 0 е 42 703 кв.м, изградени са и 3 подземни нива с РЗП от 28 020 кв.м.

Посочени са и продажните цени – жилищната част варира от 7000-9000лв./кв.м, а едно паркомясто струва по 100 000-120 000 лв. Голяма част от новия комплекс вече е продадена.

Освен това търговската площ в комплекса, която е разположена в партерната част, е далеч по-скъпа.

При наличието на тези утвърдени данни, количества и цени, доказано и от това, че по-голямата част от комплекса вече е продадена, за нас като професионалисти, работещи в сферата на строителството, въобще не е трудно да стигнем до въпросните изводи, че тук става въпрос за безскрупулна злоупотреба, заграбване на общонародно богатство.

Съдете сами:

За да сме обективни ще използваме осреднена цена от посочените по-горе между 7000-9000 лв. или 8000 лв./кв.м При подземните паркоместа ще използваме също средната стойност или 110 000 лв. на паркомясто.

При наличието на 42 703 м2 жилищно-търговска площ по цена 8000 лв./кв.м се получава сума от 341 624 000 лв.

Подземните места с РЗП от 28020 кв.м, ако прибавим обслужващата площ се пада по 46 кв.м на паркомясто, което ще рече 600 паркоместа. При цена от 110 000 лв. на паркомясто получаваме сумата от 66 000 000 лв.

Или приходната част на комплекса е 407 624 000 лв.

Разходната част за строителството е 153 057 000 лв.

В случая става въпрос за печалба от 254 567 000 лв.

При изчисляването на разходната част при строителството сме се презапасили с поне 10% завишение. Отделяме и 4 567 000 лв. за непредвидени и др. съпътстващи разходи – проекти, такси и др., и оставаме с чистата сума от 250 000 000 лв.

Ще направим едно сравнение, с което ще дадем по-голяма яснота за мащабите на тази крупна злоупотреба. Ако използваме продажната цена от 8000 лв./кв.м, то един апартамент от 100 кв.м би струвал 800 000 лв. С тази колосална сума от 250 000 000 лв., Надежда Нейнски де факто е собственик на 310 апартамента по 100 кв.м в най-престижната част на София.

Престъпността за Нейнски не спира дотук. Всеки запознат с криминалната приватизация на “Златни пясъци” може поименно да назове кой хотел е на Надежда Нейнски, кой на Иван Костов и т.н. Наскоро това беше потвърдено в публичното пространство от Ивелин Михайлов от партия “Величие”.

Едно е да се говори за престъпното статукво и размерите на корупцията, друго е да се видят фактите отвътре.

За да добиете още по-добра представа ще получите едно лично сравнение от мен. Моята фирма построи в идеалния център на Варна или на бул. “Мария Луиза” №8 като обезпечих собствениците с 50% от РЗП. В широкия център, на “Червения площад”, в кооперацията, в която живея и днес, обезпечих собствениците с 40% от РЗП. За всеки един от тях това е чиста печалба, те не участват в разходите.

Направихме справка, че новопостроената детска градина през 2008г. “Морски свят” в кв. “Аспарухово” за четири групи деца струва 2,310 млн. лв. И да удвоим цената от тогава до сега се касае за 60 детски градини, които можеха да се построят с въпросната заграбена сума.

Твърденията ни в самото начало, че тази жена е без чест, достойнство и най-вече морал, ще подплатим с още показателни примери, които не един и два пъти са третирани в пресата през годините.

В една от предизборните си кампании в гр. Ловеч, Надежда Нейнски дава своите напътствия и препоръки, изричайки следното: “Спечелете пресата, нахранете журналистите, потиснете бизнеса и ангажирайте цялата държавна администрация. Изборите трябва да се спечелят на всяка цена!”

Всички си спомняме какво грозно петно висеше над страната ни с несправедливото обвинение на медицинските ни сестри в Либия. Надежда Нейнски като министър на външните работи, чиято основна задача е защитата на българските граждани в чужбина, не само, че не си мръдна пръстта, а нейният ментор Иван Костов цитира: “Ами ако са виновни?”. Благодарение на съпругата на тогавашния президент на Франция, Саркози, успяхме да изтрием това петно и върнем свободата и вярата на нашите изстрадали сънароднички.

Категоричен пример за липсата на всякакъв морал на тази жена, която минава през трупове и човешки съдби, за да постигне користните си цели, е и адресираното до нея отворено писмо от Радка Тошкова, вдовица на покойния инж. Христо Тошков – 6 години кмет на Варна и 15г. кмет на Община Аксаково, чийто текст споделяме по-долу:

“ДО г-жа Надежда Михайлова

Министър на външните работи

Отворено писмо

Госпожо Михайлова,

Не се занимавам с политика, нито се интересувам от предизборните изяви на политическите сили. Но с огромно огорчение прочетох във вестник “Монитор” от 04.10.1999г. Вашите думи за моя покоен съпруг, бившия кмет на община Аксаково, Христо Тошков. Удиви ме спокойствието, цинизмът и радостта Ви, че неговата внезапна смърт може да помогне на вашите политически цели. Вие сте съпруга, майка и жена и вярвам, че изпитвате любов и привързаност към Вашия съпруг и децата си. Тогава бихте могли да предположите как ние в нашето семейство преживяваме сполетялото ни голямо нещастие. А вие цинично съобщавате “радостната за СДС вест”.

Аз като българка, жена и майка не бих пожелала на Вас и Вашето семейство подобно нещастие. Бих се посвенила пред паметта на починалия и не бих минала през трупове и човешки съдби заради каквото и да било.

Що се отнася до моето семейство ние живеем със спомена за съпруга и бащата инж. Христо Тошков, когото хиляди жители на Варна и Аксаково помнят и почитат заради всеотдайния му труд. Това е единствената ни утеха в тези тежки дни.

Правя достояние на медиите това мое писмо до Вас, за да обърна вниманието на повече хора към Вашата политическа “изява”. за да видят морала на управляващите ни днес.

05.10.1999г.

гр. Варна

Оставам с неуважение към Вас……….

Радка Тошкова – вдовица на бившия кмет на община Аксаково – инж. Христо Тошков”

Въпросният инж. Христо Тошков, с когото сме работили съвместно в годините, беше един достоен и уважаван мъж и като ръководител, държавник, специалист и най-вече като човек. Седмица преди да почине, поиска среща с мен в болницата. Помислих си, че е за нещо свързано със здравето му, ако мога да помогна. Напротив, темата беше изгорялото училище в с. Въглен, част от общ. Аксаково.

Според него само аз съм могъл да го възстановя в кратък срок, за да могат децата да тръгнат на училище. Категорично отказах, предвид изминалите 10 години от “избухването” на демокрацията и последвалия грабеж, разруха и разпад на всичко онова, което сме градили с десетилетия. Само седмица след нашата среща той почина. За твърденията ми за стойността и личностните качества на този човек най-добро потвърждение е почитта, която варненци му отдадоха. Километрична беше опашката от хора на погребението му, а Варна не помни друг такъв случай.

Понеже всичко опира до морала ще Ви приведа и последващия пример. Десетина дена след кончината на инж. Тошков, в офиса ми дойде неговата съпруга Радка Тошкова, която до този момент не познавах. Преди да почине, съпругът ѝ заръчал да се обърне към мен по предстоящите проблеми. Аз съм бил човекът, който щял да ѝ помогне. Касаеше се за недовършената вила от 30 кв.м в района “Виница”. Разбира се, мобилизирах момчетата и довършихме вилата. И тук въпросът е – 6 години кмет на този голям град като Варна, 15 години кмет на Аксаково, 10 години от избухването на демокрацията и този човек веднъж не се облагодетелствал, оставил е недовършена една вила от 30 кв.м, която може да се види по всяко време.

Уважаеми сънародници,

Изнесеният конкретен случай не е изолиран, а е явление. Корупцията доби неимоверни и унищожителни мащаби. Страната ни е доведена до най-жестоката национална катастрофа, която е несравнима с останалите. Заграбеният огромен, престъпен капитал генерира отново престъпност. С него олигарсите-мафията купуват пресата, купуват институции, купуват избори, купуват и обезличават цялата ни държавност. Със заграбените средства се разточителства, изнасят се в “офшорки”, с което постоянно се обезкървява икономиката ни, а в същото време теглим кредити, с което заробваме и обричаме поколенията след нас. Външният ни дълг вече надхвърля 110 млрд. лв., а само за преходната година изтеглихме 16 млрд. лв. В същото време оглавихме всички негативни европейски класации като най-корумпирана, бедна, болна и бързоизчезваща нация. Не си ли даваме сметка, че на практика подлагаме на съмнение по-нататъшното ни съществувание като държава и народ?

Не трябва повече да си заравяме главите в пясъка! Спасението е единствено в това да загърбим различията си, да си подадем ръка в името на Майка България! Истинската промяна, от която се нуждае страната ни, няма да може да се постигне и от поредните нови партийни формации като партията на Румен Радев, “Величие” и др., въпреки добрите им намерения и вярата на голяма част от българското общество в тях. Няма да се получат необходимите резултати за законодателни и конституционни промени и пак ще се стигне до сглобки, компромиси и коалиции, с което само ще удължим агонията.

Преди години нашето сдружение “Съграждане” направи конкретно предложение за излизане от незавидната ситуация, в която се намира страната ни, което ще споделим и сега. Въпросното предложение изпратихме до почти всички граждански и партийни формации, включително и до президента.

Избирателната активност в страната ни е много ниска. Голяма част от българското общество не участва в изборния процес, а едно общество може да бъде мобилизирано, само когато е добре информирано. Неслучайна е поговорката, че съдбата на давещия се е в ръцете на самия давещ се. Ето защо трябва да потърсим революционната искра. За спасението на страната ни трябва се възползваме от правото си по Конституция и по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и да стъпим на базата на НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА.

Колкото и добронамерена да е една новосформирана партийна формация, неминуемо се пораждат съмнения и разделения в обществото. Първа задача на Националната гражданска инициатива трябва да бъде организирането на една по своему “кръгла маса”, на която задължително трябва да присъстват представители на всички граждански и партийни формации, отраслови сектори, доказани специалисти от различните сфери, най-вече от Българската академия на науките (БАН), които трябва да дадат отговор на въпроса: “А сега накъде?” Първа и основна задача трябва да бъде да си върнем властта, дадена ни по Конституция, да се издигне върховенството на закона и се върне редът и справедливостта в обществото ни. Пълен рестарт на полиция, прокуратура, съд и др. Това е начинът за скъсване на пъпната връв мафия-държава. Страната ни се нуждае от нов обществен договор. Задължително е оздравителният период да премине през програмно правителство.

Никакви промени не може да очаква нашето общество, ако не се мине през чистилището, ако не се преразгледа и ревизира целия криминален преход. Връщане на заграбеното, съд и присъда за виновните! Уверяваме Ви, че само една такава общонародна гражданска инициатива, с вземането на по-горе посочените кардинални и конкретни решения за така необходимата промяна, ще може да мобилизира българските граждани да отидат до изборните урни, за да се постигне необходимото мнозинство за законодателни и конституционни промени.

На скептиците ще припомним, че според принципите на правовата държава: “Към придаване на обратно действие на закона се прибягва при изключително редки случаи: когато извънредните обстоятелства изискват справедливостта да бъде “спазена” чрез закони, които да действат преди собственото си съществуване.”

Колко по-редки случаи от това, когато ние подлагаме на съмнение по-нататъшното си съществувание като държава и народ, че разграбването на капитала, сътворен с труда на поколение българи, стана възможно именно благодарение на лобистки закони.

Гражданско сдружение “Съграждане”

Игнат Раденков

26.02.2026 г.