06.08.2025 | 20:37

Как от казан с общ бъркоч в заведенията ви сервират най-различна супа

Разказ от първо лице, спестяваме името на заведението в Морската градина на Бургас

Една невинна сервитьорска грешка (не, не бъркам) ме осветли как се готвят супи в някои бургаски заведения и по-специално в едно, но няма да му напиша името, защото лоша реклама няма.

Та, поръчвам си аз рибена чорба от обедното меню. Носят ми чорбица от ситно нарязани картофи и морковчета. Вътре плуват за разкош три дафинови листа. Но риба няма. Ни мустаци от скарида, ни черупка от мида, нищо.

Питам момчето, което обслужва масата ни, сигурен ли е, че това не е зеленчукова супа, например. Щото и на вкус е такава. И за повече достоверност загребвам с лъжица съдържанието пред него.

– Айййй, извинявайте, моя е грешката, сега ще я оправим! – казва смутеният сервитьор и ми грабва чинията.

Оказва се, че „дръпнал“ супата по-рано, каквото и да значи това. Минути по-късно разбирам, какво е имал предвид, когато ми връща чинията – същата, със същото съдържание, включително и трите дафинови листчета, но с бонус – цяла супена лъжица ситно накъсана пъстървова сьомга.

Та значи, драги ми приятели, представете си го – къкри си в кухнята на този ресторант казан с общ бъркоч, който по желание на клиента (и с по 20 г някакъв добавен накълцан материал, сварен отделно) се превръща в кеф ти рибена чорба, кеф ти пилешка супа, зеленчукова супа и т.н, да не изброявам.

Идва време да плащаме. От притеснение момчето пак се е объркало. Добавило е към нашата сметка и нещата, които са поръчвали на съседната маса. 30 минути чакаме да оправи и тази си грешка. Накрая сами си смятаме и оставяме толкова, колкото сме консумирали.

– Всичко е точно, нали? – пита сервитьорчето, но ние, възрастните в компанията, не знаем какво има предвид, затова мълчим, да не станат още грешки.

– Не, не е точно. Тя ви остави един лев и десет стотинки бакшиш! – сочи ме с пръст Павчо (внучето на автора, б.р.). Не се чувствам конфузно от детската изцепка. Нито уточнявам, че просто нямах точни пари.

Сега много, ама много ми се яде рибена чорба. Ама истинска. Сещам се за едно-две места в Бургас, където правят такава, търся си само компания. Обещавам после да не пиша постове.

Севдалина Пенева, главен редактор на СКАТ ТВ