06.12.2025 | 15:09

Каква невероятна драма: Депутатите без Коледна ваканция, горят почивки в курорти по цял свят

Избраници ронят сълзи, че вече са запазили хотелски стаи и лъскави резиденции в Египет, Малдивите и любимия напоследък на политическия елит Дубай

Нови депутатски терзания лъснаха след решението на кабинета „Желязков” да даде заден за бюджета и да пренапише отново първата фискална рамка на България в евро. Претрепаните от работа народни слуги, които само в сряда изкараха половината си пленарно заседание в почивки, сериозно се притеснили, че ще останат без Коледна ваканция заради исканият от властта нов проект на бюджета. От същите тези окаяници, превиващи гръб ката ден в името на народния просперитет.

Депутати се ожалиха пред репортер на таблоид, че отдавна направили планове и резервации за зимните празници на екзотични дестинации, а из кулоарите се носел зловещ слух, че ще бъде орязана или спряна ваканцията им.

По правилник парламентът удря последния звънец на 22 декември и почива до 10-и януари идната година, но датите могат да се променят по изричното искане на всеки един от депутатите. От ГЕРБ вече се опасявали, че времето нямало да стигне да се пренапише фискалната рамка в министерство на финансите, да се обсъди на Тристранен съвет, сред коалиционните партньори, да се гледа във всички парламентарни комисии, както е по правило, а най-накрая да се озове в пленарна зала до последния им работен ден.

Избраници зарониха сълзи, че вече са запазили хотелски стаи и лъскави резиденции в Египет, Малдивите и любимия напоследък на политическия елит Дубай. Дори имало депутат, който си купил пътешествие с луксозна софра и фойерверки навръх Нова Година в Катар и сега тръпнел, че може да се наложи да заседава извънредно върху пенсионните осигуровки. Същите притеснения като ГЕРБ имали и от опозицията, които сами пуснаха духа от бутилката и дори ще инициират вот на недоверие, който допълнително ще натовари работната програма на депутатите, ала нямало връщане назад.

Упорито се мълви, че ще се наложи или драстично орязване на ваканцията на Народното събрание заради бюджета с кошмарни среднощни дебати, удължаване времето на всяко едно редовно заседание, или извънредни пленарни дни между Коледа и Нова Година, като опциите щели да разсипят подготвената отдавна отмора по пясъци и ски-курорти на парламентаристите. До ваканцията на събранието по правилник от първата сряда на декември реално оставаха 9 работни пленарни дни за целия месец.