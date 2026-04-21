Карлос Насар гледа към световен рекорд в двубоя

Световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар е в Батуми, Грузия, където в петък му предстои битка за европейска титла в категория до 94 кг. Категорията е нова и очакванията са да е олимпийска.
Окончателната стартова заявка в двубоя на Херкулес е 390 кг.
Световният рекорд към момента е 396 кг като става въпрос за световен стандарт поставен от международната федерация по вдигане на тежести при избора на нови категории.
Така по всичко личи, Карлос отива за световен рекорд в двубоя в Батуми. Втората и третата заявки за категорията съвпадат и са от по 380 кг. Не се очаква 21-годишният българин да има конкуренция за златото в двубоя.
Карлос Насар е олимпийски шампион, 3-кратен световен първенец и има 3 европейски титли в сбора. Няма да е пресилено, ако се твърди, че е най-голямата звезда във вдигането на тежести в момента.
Началният час на състезанието, в което ще участва Карлос е 15:00 родно време, може да го гледате по РИНГ.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране