21.04.2026 | 21:40

Карлос Насар гледа към световен рекорд в двубоя

Не се очаква да има конкуренция на европейския шампионат

Световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар е в Батуми, Грузия, където в петък му предстои битка за европейска титла в категория до 94 кг. Категорията е нова и очакванията са да е олимпийска.

Окончателната стартова заявка в двубоя на Херкулес е 390 кг.

Световният рекорд към момента е 396 кг като става въпрос за световен стандарт поставен от международната федерация по вдигане на тежести при избора на нови категории.

Така по всичко личи, Карлос отива за световен рекорд в двубоя в Батуми. Втората и третата заявки за категорията съвпадат и са от по 380 кг. Не се очаква 21-годишният българин да има конкуренция за златото в двубоя.

Карлос Насар е олимпийски шампион, 3-кратен световен първенец и има 3 европейски титли в сбора. Няма да е пресилено, ако се твърди, че е най-голямата звезда във вдигането на тежести в момента.

Началният час на състезанието, в което ще участва Карлос е 15:00 родно време, може да го гледате по РИНГ.