01.12.2025 | 15:54

Карлос Насар остава в България

Олимпийският и световен шампион подписа нов договор с Българска федерация по вдигане на тежести

Олимпийският и световен шампион Карлос Насар подписа договор с Българска федерация по вдигане на тежести.

Това означава, че Насар ще продължи да се състезава за България.

„Има новина, но не благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев. Взел съм договора със себе си. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България“, каза Карлос Насар на пресконференция, цитирам от БТА.