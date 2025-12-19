19.12.2025 | 9:37

Карлос Насар подкрепи Златев, но обжалванията го тласкат към Бахрейн

Херкулес постави ултиматум за бъдещето си в българския национален отбор

След вота – в съда: Буря около новия президент на българските щанги

Не минаха и 24 часа от горещото общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести, а съдебната сага вече е в ход. Във вторник, 16 декември, в Софийския градски съд светкавично са постъпили три отделни иска, с които се обжалва легитимността на решенията, приети на форума. Най-важното от тях – изборът на нов президент в лицето на олимпийската легенда Асен Златев.

Събранието премина при засилено внимание, след като щангистката общност се оказа разделена. От 33 клуба, които имаха право на глас, 20 се обединиха около кандидатурата на Златев – герой от олимпийските игри в Москва през 1980 г. Стефан Ботев, който досега ръководеше федерацията, получи 11 гласа, а два клуба се въздържаха.

Но напрежението не стихна с обявяването на резултатите. Напротив – то ескалира. Според източници, зад обжалванията стоят сили, които оспорват процедурните аспекти на провеждането на събранието, а не липсват и съмнения за лични и политически мотиви.

Особена тежест в конфликта добави и участието на най-голямото име в българските щанги днес – Карлос Насар. Прясно коронясан за олимпийски шампион от Париж 2024, той ясно застана зад Златев, определяйки го като човека, който го е убедил да остане в България. „Ако не беше той, вече щях да съм напуснал. Но ако започнат обжалвания и хаос, ще се замисля сериозно“, предупреди Карлос пред медиите, хвърляйки сянка на съмнение върху бъдещето си в националния отбор.

Насар е не само символ на възраждането на щангите у нас, но и стратегически актив, който вече е на радара на няколко държави. Счита се, че Бахрейн е най-сериозният кандидат да го привлече с щедра оферта и светкавично натурализиране. Според запознати, сумата, която се готвят да предложат, е колосална и не се ограничава само до финансова помощ, а включва и олимпийска подготовка от най-високо ниво.

Така федерацията се оказа в центъра на напрежение, което застрашава не само нейното управление, но и бъдещето на целия спорт у нас. Спортната общественост следи с тревога развръзката, защото залогът вече не е просто административен – става дума за националната чест, за символите и за бъдещето на една от най-славните спортни дисциплини в българската история.