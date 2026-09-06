06.09.2026 | 10:11

Кървав сблъсък край Ямбол отне два човешки живота

Кола избухна в пламъци след тежък удар

Тежка катастрофа почерни пътя между Ямбол и Сливен вечерта на 5 септември. Двама души загинаха на място при брутален сблъсък между два леки автомобила.

Огнен ад на пътя

Сигналът за кошмарния инцидент е постъпил минути след 19:00 часа на 5 септември. Трагедията се е разиграла в непосредствена близост до изхода от Ямбол. Секунди след сблъсъка една от колите се е запалила и е избухнала в пламъци. Незабавно към мястото са насочени екипи на пожарната и пътната полиция.

Пълна блокада и следствие

Служителите на реда започнаха процесуално-следствени действия за изясняване на причините за трагедията. Движението в участъка е напълно блокирано от полицията. Органите на реда пренасочват превозните средства по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно.

Деветнадесет души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи на своя сайт. Катастрофите през последните 24 часа са общо 17, от началото на септември са 84. В София леките пътнотранспортни произшествия са 33, без пострадали.

Вижте видео от катастрофата ТУК