15.03.2026 | 21:20

Кирил Петков разкри: Дубай разследва хотела на Пеевски в луксозния голф клуб „Монтгомъри”

Ситуацията около при корупционера е сложна и тежка: Или храниш 5 000+ души в корумпираната система на прокуратурата, службите, МВР, митниците и мафиотските мрежи по границата, или те ще те изядат жив

Тези избори отново няма да ни разделят толкова на леви и десни, на либерали и консерватори. Те ще ни разделят на свободни и несвободни българи.

Снимката отдолу показва какво означава да не си свободен. В случая на Джевдет Чакъров това означава да имаш няколко малки тайни с Делян Пеевски и да знаеш, че чрез прокуратурата, ти или член на твоето семейство може да се окаже в затвора – или поне в ареста за шест месеца. Ако избереш да не е затворът, оставаш затворен в „зайчарника” на Борисов и Пеевски, където слушаш и те хранят с „моркови”.

Друга дефиниция за това да не си свободен е позицията на Бойко Борисов – когато 70 дела стоят на трупчета в прокуратурата и вместо да наемеш добри адвокати и да ги защитиш в съда, обличаш кожения шлифер и се снимаш пред лебеди и котки. Защото знаеш, че ако се оттеглиш, едно от тези дела може да те удари. А вече толкова ти е писнало, но свободата си си я предал още преди години – и днес само плащаш и плащаш тази безкрайна цена.

Трета дефиниция да не си свободен е да си самият Пеевски. Усещаш със собствената си кожа, че средно положение няма – или храниш 5 000+ души в корумпираната система на прокуратурата, службите, МВР, митниците и мафиотските мрежи по границата, или те ще те изядат жив. Пеевски им е нужен, докато ги храни. Ако спре – в най-добрия случай ще се случи това, което се случи с Доган: ще му вземат всичко. А в най-лошия….

Докато е под санкции по „Магнитски”, той не може да пътува свободно по света. И дори Дубай – който се опитва да излезе от сивия списък за пране на пари – вече започва да задава въпроси за хотела му в луксозния голф клуб „Монтгомъри”. Така че и той не е свободен и трябва да се занимава с всякакви посредници, които купуват гласове в следващите седмици.

Има и хора като ИТН, които имат свои малки тайни, през които прокуратурата може да ги събере за нула време – например около „приходите от продажба на интелектуална собственост”. За да запазят някакво вътрешно оправдание, те насочват гнева си към нас, защото дори не искат да си признаят, че вече са загубили свободата си. А фактът, че Пеевски може да ги прегръща на трибуната когато реши, трябва веднага да бъде забравен чрез митологии и измислици за политическите си опоненти.

От другата страна стоят най-хулените четири букви в България – ППДБ. След хиляди статии и интервюта те бяха представяни като нещо много лошо. Но всички някъде дълбоко знаят, че това е единствената политическа сила на тези избори, съставена от напълно свободни хора.

Тези хора не са в зайчарници. Нямат малки тайни. Нямат задължение да хранят армии от корумпирани ченгета и мафиоти. Нямат „продажби на интелектуална собственост”. Това са свободни хора – и хиляди статии и митове не могат да променят този факт. Защото да си свободен означава да имаш собствено мнение и свобода на действие.

И едно предупреждение към „Прогресивна България”: внимавайте кой ви помага на тези избори. Помощ от енергийни олигарси, местни феодали, партии с връзки към групировки, хора от старите мрежи на Мултигруп или помагачи свързани с чужди държави много лесно ще ви направи зависими. И първите, които ще почукат на вратата след изборите с дълъг списък от желания, ще бъдат именно тези „помагачи”. Всички те са направили парите си не от чист бизнес, а от система, в която прокуратурата не работи, подкупите вървят, а службите си затварят очите. Мислите ли, че ако ви помогнат днес, утре ще можете свободно да смените Сарафов? Да реформирате ДАНС? Да спрете обществените поръчки, които се печелят чрез подкупи, а не чрез качество? Всичко има цена.

Ние независимо с кого сме били в коалиция или дори в „сглобка”, ние никога не платихме най-скъпата цена – да загубим свободата си. Никога не продадохме свободата си. И колко хубаво е днес да нямаме никой, който да ни казва какво да правим и какво да изпълняваме.

За моите приятели като Асен Василев, Николай Денков и всички от нашите редици съм сигурен в едно – те са свободни хора. И дори когато Благо беше зад решетките, той беше по-свободен от Джевдет Чакъров на тази снимка, защото никой не беше откраднал вътрешната му свобода.

Затова, свободни българи, на тези избори изборът е ясен:

Свобода или зависимост. Средно положение няма!