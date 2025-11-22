22.11.2025 | 19:11

Клошарят на Спецов дължи 35 млн. лв. данъци

Данаил Николов си е „купил” още 20-тина фирми срещу алкохол

Бившият директор на НАП Румен Спецов в понеделник бе назначен за особен управител на „Лукойл” в България, за да следи дали рафинерията работи нормално, плаща си изрядно данъците, а печалбите от търговията с бензин и дизел не изтичат към Русия. Отговорна задача, за която е нужен човек с огромен опит и безукорен морал. Дали обаче Спецов отговаря на тези условия?

Докато бе начело на приходната агенция, господинът така и не успя да събере неплатените налози от бившата си фирма „Гранекс Трейдър”. А те не са никак малки. Към днешна дата компанията дължи на държавата 1 799 977 лева. Да припомним, че Спецов продава „Гранекс Трейдър” малко преди данъчните да осветят кражбата на ДДС чрез фиктивни сделки с жито. Румен Спецов се оправдава, че по негово време фирмата си била напълно изрядна.

Данъчните измами станали едва като я купил клошарят Данаил Николов от драгоманското село Ялботина, който толкова искал да търгува с жито, че сам издирил Спецов в Дубай с оферта да купи фирмата му. После нещата малко се пообъркали и Николов забравил да внесе в хазната милиони левове ДДС. Приказка, на която може да повярва само пълен наивник.

Данъчната измама е засечена още докато Румен Спецов е собственик и управител на „Гранекс Трейдър”. Според правилата на НАП Спецов е бил уведомен още в началото на ревизията. Той просто се възползва от факта, че проверката се точи няколко месеца. Малко преди да са готови резултатите, фирмата е прехвърлена на маргинала Данаил.

За Николов това не е първия случай, в който срещу бутилка ракия и 20-30 лева на ръка се съгласява да купи някоя изтърбушена компания. В повечето случаи без дори и да знае това. Доволен от поредната почерпка, бродягата рецидивист слага подпис под връчените му книжа. Евентуално. Обичайно подписите му под различните „сделки” не са едни и същи. Това подсказва, че някой друг го е отменил, докато той си дремва почерпен в село Ялботина.

Наша проверка показа, че от 2016 г., когато става врътката с Румен Спецов, Данаил Николов си е „купил” още 20-тина фирми. Едва ли е изненада, че клошарят не се справя добре с новите си бизнес проекти. За разлика от предишните собственици, които успяват да източат десетки милиони ДДС. С натрупаните лихви днес задълженията им са над 35 млн. лева, показа наша справка. Любопитно е, че повечето от измамите са разкрити, докато НАП се управлява от Румен Спецов. Подчинените му, вместо да подадат сигнали до прокуратурата за предишните собственици, само вкарват фирмите в списъка с неизрядните длъжници. Как ли да е иначе. Нали в противен случай трябва да погнат и своя началник.

Действия няма и срещу пияндето Данаил, които уж е купил фирмите. Може би защото не могат да го открият. През 2021 г., малко след като Румен Спецов бе назначен за шеф на НАП, Данаил Николов мистериозно изчезна. Опита на депутатите от ГЕРБ Тома Биков и Александър Иванов да го издирят удари на камък. Негови съсъди в село Ялботина им обясниха, че мъжът е напуснал порутената си къща. Тръгнаха дори и слухове, че е изпратен в Испания да бере портокали. Бившият премиер Бойко Борисов иронично коментира, че Данаил може вече и да не е между живите.

После клошаря се появи за кратко. И дори даде интервю, че е бил закаран в Сърбия от хора, приближени до тогавашния вицепремиер Асен Василев. За да изчезне отново. Не че някой през последните години, след като скандала с „Гранекс Трейдър” отшумя, въобще се е интересувал от съдбата му.