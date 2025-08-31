Ключова рокада в ЦСКА?

Около ЦСКА тръгна слух за трето завръщане на Христо Янев начело на „червените“. Сега бившият играч и старши треньор на ЦСКА води „Ботев“ Враца. ЦСКА е с 4 точки от 6 мача и е трети отзад напред в таблицата. Тимът е без победа след толкова много срещи, което е антирекорд в историята на „армейците“. „Ботев“ Враца е с баланс 2-4-1. Янев се справя силно начело на клуба въпреки грамадната разлика в бюджетите на „Ботев“ и ЦСКА.
Христо спечели Купата преди време с ЦСКА, когато тимът бе изпратен по административен път в аматьорския футбол. Бишвият офанзивен играч се радва на голяма подкрепа в армейската общност. Възможно е да смени Душан Керкез като това най-вертоятно ще се приеме с аплодисменти от повечето фенове на ЦСКА.
Иначе от клуба многократно заявиха подкрепа към Керкез, но резултати на терена липсват, отговарящи на традициите на ЦСКА.
