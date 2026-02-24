24.02.2026 | 11:41

Кметът на София сравни транспортните синдикати с лелката, повтаряща „Кой ще ни даде пари!“

Те отговориха, че "така или иначе протести ще правят"

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че Столичната община няма да отпуска допълнителни средства за градския транспорт без „реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата“. Позицията му е след среща на 23 февруари с транспортните синдикати, на която бяха обсъдени исканията за увеличение на основните заплати, уеднаквяване на бонусните системи, по-добри условия на труд и дългосрочна финансова рамка с общината и държавата. „Няма да отстъпя от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата. Уважавам труда на хората в транспорта, но устойчивите решения изискват отговорност“, заяви Терзиев.

По думите му системата в момента е в недостиг от десетки милиони лева, а приоритет на общината е да не се намаляват линии и персонал.

„Ние така или иначе протести ще правим“

От публикуван от кмета разказ за срещата става ясно, че синдикатите не са отстъпили от намерението си за протестни действия.

Диалогът, по описанието на Терзиев, е протекъл така:

Столична община: „Само 50 евро увеличение означава около 7,5 млн. евро допълнителен разход за бюджета на София.“

Синдикатите: „Ние така или иначе протести ще правим.“

Столична община: „Миналото увеличение „на калпак“ доведе до структурна дупка от десетки милиони годишно.“

Синдикатите: „Ние така или иначе протести ще правим.“

Столична община: „Недостигът на водачи продължава, въпреки увеличението.“

Синдикатите: „Ние така или иначе протести ще правим.“

Столична община: „Около 10% от възложения пробег не се изпълнява.“

Синдикатите: „Ние така или иначе протести ще правим.“

Столична община: „Преди да искаме повече пари, трябва да въведем одит и контрол върху разходите.“

Синдикатите: „Ние така или иначе протести ще правим.“

Кметът добави: „И в един момент осъзнаваш, че разговорът не е за числа. Не е за устойчивост. Не е за доброто на хората в системата. Не е за бъдещето на транспорта. Разговорът дори не е разговор. А е уведомление за предварително взето решение.“

Финансовата рамка и спорът за увеличенията

Кметът подчерта, че дори на пръв поглед малко увеличение има сериозен ефект върху бюджета. „Само 50 евро увеличение на заплатите означава около 7,5 млн. евро допълнителен разход за бюджета на София. В момента целта ни е да запазим обема на услугата и работните места, а не да създаваме нов структурен дефицит“, посочи той.

Според него средствата трябва да се насочват целево – там, където недостигът на кадри е най-сериозен, а не чрез „механични увеличения“.

„Никога не сме били против по-високите възнаграждения. Но те трябва да са устойчиви и финансово обезпечени. Не можем да решаваме днешния проблем така, че утре да създадем по-голям“, допълни Терзиев.

„Защо докато бяха в управление тези, които имат мнозинство в общинския съвет и в парламента, протести на синдикатите нямаше? Защо не се запушиха дупките в бюджета и няма устойчив път за години напред?“, заявява кметът, който, както е известно, е под постоянна политическа преса по най-различни теми.

По време на срещата е била засегната и темата за управлението на транспортните дружества.

„Когато има съмнения около договори за милиони – за автобуси или за гориво – няма как да искаме повече средства, без първо да въведем прозрачност и отчетност“, заяви кметът.

Той настоя за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ и за независим одит на транспортните дружества.

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев уточни, че не се предвижда концесиониране на операторите, а възлагане на комплексни услуги – доставка и поддръжка на подвижен състав, с цел оптимизация и предвидимост на разходите.

„София няма да бъде заложник на кризи“

Според Терзиев столицата не може да разчита всяко тримесечие на извънредна помощ от държавата, за да покрива текущи разходи.

„Не можем всяко тримесечие да зависим от извънредна помощ от държавата, за да плащаме заплати и текущи разходи. София има нужда от стабилен модел на финансиране, а не от решения от криза до криза“, каза той.

Кметът призова гражданите да следят внимателно как се развива този разговор и добави, че когато видят „отрудените транспортни служители на улицата, с лилави и сини найлончета на гръб и тежки знамена“, да помнят, че те са изведени на протест от хора, „които не ги е грижа нито за бъдещето на тези работници, нито за транспорта, нито за София“.

„Управлението не е състезание по обещания. То е отговорност за това какво ще остане след нас“, заяви още Васил Терзиев.

В профила си той сложи меме на прочутата лелка от „зората на демокрацията“, която се интересува кой ще й даде пари, перефразиран като:

„Кой ще им даде пари?!“