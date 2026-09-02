Кметът на Варна смята да запечатва сгради в Баба Алино

Благомир Коцев обяви, че е разписал 3 нови заповеди за премахване на незаконни обекти в местността Баба Алино, с което те стават 19, а други 4 ще бъдат готови до дни.

По-интересно е обаче, че варненският кмет заговори и за запечатване на незаконното строителство. „След като ВиК и Енерго ПРО приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще пристъпим и към ограничаване на физическия достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти“, написа той в социалните мрежи.

„Това изисква от нас законът. Но той също така позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел“, каза още варненският кмет, цитиран от „Сега“.

Междувременно Административен съд – Варна отхвърли като неоснователно искането на „Форест клуб Варна“ за незабавно и безусловно прекратяване на действията по прекъсване на тока. В жалбата се твърди, че спирането лишава десетки семейства от основна комунална услуга и е извършено без правно основание. Но съдът счете основанията на мрежовия оператор за валидни. Става дума за 5 къщи, за които още от септември 2025 г. има заповеди на община Варна за спиране на строителството, като актовете са влезли в сила. Разпореждането на съда подлежи на обжалване.