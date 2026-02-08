Кой активира ченгето Неделчо Стойчев да говори за „нарцистични психопати“?

В последните дни най-показваното лице по БНТ, което бие дори Илияна Йотова с червено яке от Милано, е т. нар. „криминален психолог“ Неделчо Стойчев. Въпросният дядко е представян като учен, но в действителност е милиционер от кариерата, комисар от МВР и дори 3 години беше ректор на полицейската Академия между 2016-а и 2019-а.

Интересно е, че иначе отдавна навлезлият в пенсионна възраст „доцент“ винаги бива активиран, когато трябва да се пази честта на пагона след някоя кошмарна издънка. Именно той обикаляше студията да обяснява как момчетата от Русе, които се сбиха с алкохолизирания местен шеф на полицията, са престъпници и хулигани.

Когато трябва да се защитава побоят над протестиращи след поредния протест в столицата, пак Неделчо е първи да обясни как полицията се справя отлично.

Именно Стойчев измисли определението „нарцистичен психопат“ за Калушев преди 3 дни. Твърдение, за което подлежи на наказателно преследване. Разбира се, ако не е знаел, че говори за мъртвец.

Днес, след откриването на новите 3 трупа, „доцентът“ пак изуми с невчесаните си мисли.

Разказа врели-некипели как на едната камера се виждали 6 човека на 1-ви Февруари и нямало как да се появи друг убиец. Следователно убиецът от хижата е Калушев.

Вероятно, защото ако е дошъл отвън, килърът ще дойде първо на камерата да се представи и да му помаха: „Здрасти, бай Неделчо!“

Лупа.бг