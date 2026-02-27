27.02.2026 | 18:26

Кой е новият „Нотариус“?

Председателката на ВКС Галина Захарова го издирва

Съдия от Върховния касационен съд е правоприемник на убития преди две години Мартин Божанов, Нотариуса, обяви в петък анализаторът от Института за пазарна икономика Иван Брегов в интервю за Нова ТВ.

Брегов посочи, че неофициалните информации сочат, че някои съдии от ВКС знаят кой е и могат да огласят информацията, защото той е техен колега и съдиите би трябвало да знаят за него.

Още същия ден председателката на съда Галина Захарова разпространи призив за информация.

В него се казва, че ръководството на съда приема изключително сериозно и с голяма тревога твърденията на Брегов.

„Във Върховния касационен съд не е получаван нито писмен, нито устен сигнал за върховен съдия, занимаващ се с действия, подобни на тези на Мартин Божанов, Нотариуса. До председателя на съда Галина Захарова и до нейните заместници не е достигала такава информация“, се казва в съобщение на съда.

„Затова председателят на Върховния касационен съд призовава гражданите, които разполагат с данни за подобни действия на съдия, да ги предоставят на съда, за да бъдат внимателно проверени чрез съответните компетентни органи“, се казва в позицията.