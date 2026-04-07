07.04.2026 | 17:00

Колко пъти седмично Асен Василев ходи при Пеевски?

Срещу модела Борисов - Пеевски трябва да е основното говорене на Румен Радев. Председателят на ПП е "димка"

Румен Радев казал „ПП имат много грехове към България, те много лъжат и манипулират.“

Това е самата истина, ама какво се занимавате с Асен Василев? Той е димка, „топлинен капан“, отвличащо вниманието пиротехническо устройство. Хората ще гласуват за Радев, за да се справи с Бойко Борисов и Делян Пеевски, не с Василев. Срещу модела Борисов – Пеевски трябва да е основното говорене, там трябва да се сложат червени линии и покаже потентност.

А че Асен Василев продължава да се среща с Момчето и да си получава нарежданията от него е ясно, и няма нужда от никакъв дебат с него, питайте го единствено това – колко пъти седмично ходи при Пеевски?

Крум Зарков каза „Свиленград не е просто ГКПП и казина“ по време на посещението си там. Прав е, ако гледате данните на НСИ, секторът, който дърпа БВП на Свиленград е… културата. Обаче е културата, защото някой умник е вкарал казината под шапката на културата. Казината не са култура и лаптопите не са лопати.

Георги Кадиев