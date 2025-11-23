23.11.2025 | 19:52

Квалификациите за Мондиал 2026

Роналдо получи първи червен картон в кариерата си, рекорден скок на Малта

Квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 г., което за първи път ще се състои с 48 отбора в 3 държави едновременно – САЩ, Мексико и Канада, обогатиха футболната история с интересни факти. Международната футболна асоциация (ФИФА) изготви списък с паметните постижения в пресявките за Мондиала 2026, сред които попадат рекордни голове на Ерлинг Холанд, исторически моменти в мач на Сан Марино и други.

226

Мегазвездата Кристиано Роналдо получи първия си червен картон за националния отбор на Португалия в 226-ия си мач за „мореплавателите“ при загубата с 0:2 от Република Ирландия в предпоследния кръг на квалификациите в Зона Европа. Абсолютният реализатор бе изгонен заради удар без топка срещу Дара О’Шей.

161

Малта направи най-големия скок в световната ранглиста на ФИФА, изненадващо за мнозина. Отборът, който бе 166-и в класацията преди началото на квалификациите, записа победа с късен гол срещу фаворита Финландия (№75) в предпоследния кръг и се изкачи с 5 места до №161. Малта остава пета от дъното в Европа, като под нея са само Андора (№172), Гибралтар (№202), Лихтенщайн (№205) и Сан Марино (на последното 210-о място). Това бе и най-изненадващият успех за национален отбор след квалификациите за Русия 2018, когато Андора надви Унгария с 1:0, въпреки че бе със 166 места изоставане в ранглистата на ФИФА.

88

България постигна първа победа в последния си мач от Група Е – 2:1 над Грузия в София, и се изкачи с 3 места до №88 в ранглистата на ФИФА.

60

Албания допусна само пет гола за второто място в Група К и се класира за първи път в плейоф за попълване на световни финали. Три от тези 5 гола, общо 60 процента, бяха вкарани от капитана на Англия Хари Кейн при победите с по 2:0 на „Трите лъва“.

50

Ерлинг Холанд стана едва шестият футболист в историята с 50 гола на международно ниво в по-малко от 50 мача, след като заби хеттрик за победата на Норвегия срещу Израел. Той завърши квалификациите в Зона Европа с 16 попадения, изравнявайки постижението на поляка Роберт Левандовски в пресявките за Русия 2018. Холанд вече има 55 гола в 48 мача с националния отбор на Норвегия.

48

Холанд е и първият европеец от 48 години насам, който вкарва поне по един гол във всички мачове на отбора си. Той е и единственият, когато тези мачове са повече от шест. За последно сходно постижение записа шведът Томас Сьоберг, който вкара в 4 поредни квалификационни мача на „Трите корони“ преди Световното в Аржентина 1978.

41

Роналдо изпревари Карлос Руис за най-много голове в историята в световни квалификации. Португалският нападател записа 39-ото си попадение срещу Унгария и изравни легендата на Гватемала, след което бе точен с рекордния гол в ответния мач. Той вече се е разписвал 41 пъти в 52 квалификации, в които е участвал.

39

След като записа 8 поредни победи, Англия продължи серията си без загуба в квалификации до 39 мача. За последно световните шампиони от 1966-а отстъпиха на Украйна на 10 октомври 2009 г. в предпоследния си двубой преди финалите в Република Южна Африка. Белгия пък ги следва. „Червените дяволи“ нямат поражение в 36 поредни мача.

32

Сан Марино поведе в квалификация за първи път от 32 години, след като вкара на Румъния в последния си мач. Николас Джакопети повтори постижението на Давиде Гуалтиери, който през ноември 1993 г. вкара един от най-известните голове във футбола – срещу Англия, след само 8,3 секунди игра. Така за първи път в историята „Ла Серенисима“ водеха в гостуване и дори успяха да задържат преднината си 11 минути. Данте Роси обаче си вкара автогол и така румънците направиха първа крачка към разгромната победа със 7:1.

28

Австрия, Норвегия и Шотландия ще играят за първи път на световни финали от 28 години насам. Трите страни завършиха като победителки в Групи C, H и I, а преди това за последно участваха на Мондиала във Франция 1998, когато бе последното участие на България. Засега.

24

След като Франция се класира и официално, последните 24 финалисти от световни финали вече са си осигурили визи за САЩ, Канада и Мексико. Аржентина, която надви „петлите“ на финала в Катар, го направи още през март. Нидерландия е последният финалист от световни първенства, който пропусна следващото издание на турнира за трофея. „Лалетата“ не успяха да се класират за Испания 1982, след като четири години по-рано паднаха срещу Аржентина в битката за титлата.

17

Само на 17 години и 290 дни Константинос Карецас стана най-младият голмайстор в квалификации в Зона Европа от повече от 32 години, след като се разписа 3 минути след началото на срещата Гърция – Беларус. По-млад е бил само датчанинът Йон Йенсен, който вкара при победата с 4:0 срещу Албания през 1993 г. на 16 години и 149 дни.

11

Норвегия отбеляза 11 гола в мач за първи път от септември 1948-а, когато спечели с 11:1 срещу Молдова и изравни втората най-изразителна победа за всички времена в Зона Европа. Най-голямата остава на отбора на Федерална република Германия, който спечели с 12:0 срещу Кипър през 1969 г.

9

Италия и Израел си вкараха девет гола през септември, когато „адзурите“ спечелиха с 5:4. Така за първи път в историята мач в Зона Европа завърши при този резултат, който е виждан само още веднъж – при победа на Саудитска Арабия срещу Сирия през 1989 г. Още по-любопитно е, че италианците водеха с 3:2 в 80-ата минута, когато Джакомо Распадори увеличи преднината им. Два бързи гола върнаха Израел в мача, след което Сандро Тонали бе точен в 91-вата, за да донесе успеха на световните шампиони от 2006 г. В Европа падат 4 гола в последните 10 минути за пръв път от шокиращата победа на Дания срещу Португалия през 2008 г.

6

Завършвайки втора в Група D, Украйна си осигури рекордното шесто поредно участие в плейофи. „Синьо-жълтите“ играха за последно на световни финали в Германия 2006 и все още не са преодолявали последните пресявки.

4

Фарьорските острови спечелиха 4 от 8 квалификационни мача, колкото победи имаха общо в предходните 52 двубоя. Въпреки че събра 12 точки обаче, отборът бе изпреварен от Хърватия и Чехия и остана трети в Група L.

2

Ерлинг Холанд и Тело Асгор отбелязаха по един хеттрик за Норвегия срещу Молдова, което направиха още Бруно Фернандеш и Жоао Невеш при победата на Португалия с 9:1 срещу Армения. Това се случва за първи път в квалификации в Зона Европа от 1970-а насам. Тогава Вахидин Мусемич и Славен Замбата записаха два хеттрика за Югославия при 9:1 срещу Финландия, а Герт Мюлер и Волфганг Оферат вкараха съответно 4 и 3 гола при рекордния разгром с 12:0 на „Бундестима“ срещу Кипър.

1

Трой Парът стана първият национал на Република Ирландия, който отбелязва хеттрик в гостуване. Това се случи при драматична победа срещу Унгария. Нападателят на АЗ Алкмаар, който през лятото вкара и срещу Левски в Лигата на конференциите, бе точен в 96-ата минута на „Пушкаш Арена“ и ирландците записаха успех с 3:2, изпратил ги пред унгарците на второто място в Група I.

0

Англия е първият европейски отбор, който печели всичките си квалификационни мачове без допуснат гол. Селекцията на германеца Томас Тухел записа осем поредни победи срещу Албания, Латвия, Андора и Сърбия, а Джордан Пикфорд запази суха мрежата си в седем от тези двубои, изравнявайки постижението на Джо Харт преди Русия 2018. Стражът на Евертън е също така в серия от десет мача без допуснат гол за Англия, което е национален рекорд.

Жребият за плейофите



Европа

Поток 1: Италия – Северна Ирландия, Уелс – Босна и Херцеговина. Финал: победителите.

Поток 2: Украйна – Швеция, Полша – Албания. Финал: победителите.

Поток 3: Словакия – Косово, Турция – Румъния. Финал: победителите.

Поток 4: Дания – Северна Македония, Чехия – Ейре. Финал: победителите.

Полуфиналите са на 26 март 2026 г., финалите са на 31 март.

Интерконтинентални

Поток 1: ДР Конго срещу по-добрия от Нова Каледония и Ямайка.

Поток 2: Ирак срещу Боливия или Суринам.

Мачовете са в периода 23-31 март 2026 г. в Мексико – на „Естадио Акрон“ в Гуадалахара и „Естадио BBVA” в Монтерей.