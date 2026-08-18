18.08.2026 | 15:05

Пожар в Сърбия задими София

Дим и мирис на изгоряло обгазиха и Пернишко, а Кюстендил и Костинброд задействаха и BG-ALERT

Голям пожар в Сърбия е причината за задимяване над София, както и над други населени места в Западна България. От община Костинброд също предупредиха, че въздухъг е силно задимен и препоръчаха на хората да затворят прозорците си и да избягват престой и работа на открито.

Във вторник по обяд в социалните мрежи се появиха доста сигнали за задимяване и миризма на пушек над София. Официалните станции на Изпълнителната агенция по околна среда първоначално не показваха превишения на нормите, но тъй като данните постъпват със закъснение след 13 часа вече такива измерваха почти всички станции с изключение на мобилната на общината.

От Регионална инспекция по околната среда и водите обявиха, че проверяват пунктовете за качеството на атмосферния въздух. Но първоначално не дадоха информация за проблем.

От Столичната община обясниха, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината.

Местната власт е получила над 40 сигнала за час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части.

По информация на СДПБЗН, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Република Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра.

Мобилната автоматична измервателна станция е преместена на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части. Към момента тя не показва превишения.

От общината обаче съветват гражданите превантивно да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима. Бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито.