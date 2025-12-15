Лъжа е, че ръстът на приходите с 8.6 млрд. лв. е от чудодейна работа на НАП

Ръстът на приходите в Бюджет 2025, с който властта в оставка редовно се хвали, не се дължи на чудодейна работа на Националната агенция за приходите (НАП), а на нормалните процеси в икономиката и бюджета. Това коментира във фейсбук профила си финансистът и учредител на Клуб „Ускорение“ Владислав Панев.

За десетте месеца на 2025 г. постъпленията във фиска са 66.78 млрд. лв., което е с 8.65 млрд. лв. повече в сравнение с октомври 2024 г. Това прави почти 15% ръст на годишна база.

За сравнение, година по-рано ръстът беше 4.7 млрд. лв. или малко под 9%.

Според Панев ускорението при приходите не се дължи по-добра събираемост.

„Управляващите натъртват като голям успех, че тази година (до октомври) са събрали с 8.6 млрд. лева повече от миналата. Защо обаче това е по-скоро нещо нормално (всяка година има подобни ръстове), откъде идва и защо в никакъв случай не е грандиозен успех:

1. Банките внесоха 1.5 млрд. лева данък печалба, който по принцип трябваше да внесат догодина. Не става въпрос за текущия или за авансов данък, а такъв, който са внесли сега доброволно, очевидно подтикнати с цел да се закърпят дупки.

2. Днес НСИ обяви инфлация от началото на годината от 4.8%. Високата инфлация означава по-големи приходи от данък добавена стойност (ДДС). Това е добре за бюджета, но зле за спестяванията на домакинствата, които се унищожават от поскъпването на живота. Ако бяха напечатали още пари, инфлацията щеше да е още по-голяма, но това нямаше да бъде повод за гордост.

3. Минималната работна заплата през 2025 г. скочи с 15.4% съгласно гласуваната от парламента формула (доколко е добре да има такава формула, е съвсем друг въпрос). Това не просто означава повече данъци и осигуровки на работещите (или водещите се, че работят) на нея. С нея са обвързани редица други доходи, които също се индексират и оттам се дължат повече данъци и осигуровки.

4. От началото на годината отпадна намаленият ДДС за хляба, брашното и ресторантите.

5. От 1 април максималният осигурителен доход се повиши с 380 лева.“.

По думите на финансиста именно на всички тези промени се дължат по-големите бюджетни приходи, а не на „чудодейна работа на данъчните“.

„И въобще няма място за хвалби, при положение че бюджетният дефицит е рекорден към октомври – 6.6 млрд. лева, а изтегленият нов държавен дълг е 17.3 млрд. лева. Така че хайде стига манипулации“, призова Панев.

По отношение на приходите от ДДС тази година се очаква сериозно неизпълнение заради надписания годишен план. Към края на октомври по това перо са събрани едва 70% от планираните постъпления.

Два месеца преди Нова година правителството обяви, че е на ръба на допустимия в Бюджет 2025 дефицит от 3%. Ако в идните две седмици България не получи третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, на което Брюксел даде зелена светлина, има риск „минусът“ да надхвърли ограничението. София очаква малко под 3 млрд. лв. по третия транш.