21.07.2026 | 20:25

Лена Бориславова създаде Институт за правосъден мониторинг

Йонко Грозев е председател на борда. В него влизат още Георги Лозанов, Весела Чернева и Красимир Врангов

Юристът и бивш депутат Лена Бориславова и правозащитният адвокат и съдия с международен опит Йонко Грозев са основатели и ръководители на новата неправителствена организация „Институт за правосъден мониторинг“. Той е основан днес, а неговата основна цел е да внесе прозрачност, обществен контрол и реална отчетност в съдебната система на България, се казва в съобщение до медиите.

Директор на института е Лена Бориславова, а Йонко Грозев е председател на борда. В борда на организацията влизат още доц. Георги Лозанов, Весела Чернева и Красимир Врангов.

„Мисията на института е да насърчава гражданския контрол върху съдебната власт, да защитава принципите на нейната независимост и да утвърждава разбирането, че върховенството на правото съществува само когато действията на магистратите са в рамките на закона, а решенията им могат да се проследят и обяснят“, се казва в съобщението до медиите.

Допълва се, че правосъдието не е затворена система, която принадлежи единствено на професионалната общност. Подчертава се, че институтът ще извършва системен мониторинг на лошите практики в правосъдието, като проучва, анализира и систематизира публичната информация за тях и ще я представя на разбираем и достъпен за хората език.

„Дългосрочната цел е да се създаде първата дигитална карта на злоупотребите в прокуратурата и съда – инструмент, който ще позволи на гражданите да проследяват повтарящи се модели, институционални дефицити и резултати по случаи с висок обществен интерес“, се уточнява още в съобщението.“