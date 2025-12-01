Легендата Любо Пенев е в болница в Германия, борят се за живота му

Бившият именит футболист и треньор на националния отбор и ЦСКА – Любослав Пенев (59 г.), е приет по спешност в болница в Германия, поради усложнения от онкологично заболяване.

Пенев е в клиниката от няколко дни. Към момента лекарите все още уточняват най-подходящото лечение, тъй като състоянието на бившия футболист е сериозно и той е отслабнал. Поради това химиотерапията засега е изключена като вариант.

В борбата с болестта, подкрепа на Любослав Пенев оказва неговият колега и бивш национал Стилиян Петров, който също премина през тежко онкологично заболяване.

Това е втори път, в който Любослав Пенев се сблъсква с тази диагноза. През пролетта на 1994 г. той е диагностициран с рак на тестисите, заради което пропуска Световното първенство по футбол в САЩ, въпреки че има значителен принос за класирането на отбора.

Пенев е роден на 31 август 1966 г. в Добрич и е легенда на ЦСКА и испанския „Валенсия“. Има 62 мача и 14 гола за националния отбор на България.