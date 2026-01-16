Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София

Майка и двете ѝ дъщери загинаха, а един човек е пострадал при пожар в столичния квартал „Свобода“. По информация на СДВР пострадалият е откаран в спешна болница „Пирогов“.

Жертвите са 75-годишна жена и двете ѝ дъщери – на 51 и 47 години, съобщиха от пожарната. Трите са загинали от вдишването на дима. Те не са живеели в апартамента, в който възниква пожарът. Огънят е бил в апартамент на втория етаж. Собственикът на това жилище е отворил вратата, за да избяга навън и да се спаси. Трите жени, които са живеели в апартамент на четвъртия етаж са загинали от обгазяването от дима, категорични са пожарникарите. Телата им са открити на стълбищната площадка.

Сигналът за пожар в жилищен блок е подаден в 03:05 ч. тази сутрин.

Всички живеещи са били временно евакуирани и няма опасност за тях. Едно семейство е настанено в кризисен център. Семейство с бебе е било прегледано след обгазяването.

Към момента се знае, че не става дума за палеж, но причините се установяват. Пожарът е овладян.

След получаването на сигнала, от пожарната са се отзовали на място на място, обясни Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община пред БНТ. „Полицейските сили са били първи на място. Видя ли са силно задимяване на входа, след което с колегите от пожарната и наш екип са предприели евакуация на хората, които са били в опасност от задимяването и пожара на втория етаж. Загиналото семейство е от 4 етаж. Когато тръгва пожара, собственика на жилището тръгва към първия етаж, оставя вратата отворена, което е позволило димът да влезе на стълбището“, разказа още Димитров.

„Изпратихме три екипа, при пристигане заварват горящ апартамент на втория етаж. Започва се издирване на хора по стълбищната клетка с цел евакуация, както и по апартаментите“, обясни човек от пожарната.

Той уточни, че загиналото семейство е живеело на четвъртия етаж. Обитателят на апартамента, от който е тръгнал пожарът, е напуснал жилището сам.

По негови думи събудил се, усетил миризма на дим, опитал се е да гаси, но е преценил, че не може да се справи, и е избягал навън, оставяйки вратата отворена, което задимява стълбището. Той твърди, че намира горяща стая, силно задимена, не знае какво се е случило.