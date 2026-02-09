09.02.2026 | 21:38
Майката на Николай Златков: Това е професионално убийство, изсипва се помия
В хижата нямаше автоматично оръжие

Майката на 22-годишния Николай Златков, чието мъртво тяло беше открито вчера в кемпер до връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно момче, говори пред Нова телевизия.

Ралица Асенова заяви, че още в сряда е дала показания пред на полицията. „Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения“, каза Ралица Асенова.

Майката на 23-годишния Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. Описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок“.

„Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение“, заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата.

„Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите“, разказа Асенова.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.

По думите ѝ в хижа „Петрохан“ е имало спортни лъкове, както и пейнтбол пушки, защото живеещите там са си направили игрище. Ралица Асенова настоява, че всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това”, твърди тя.

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син:„През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора.“

Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. „Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме”, разказа тя.

Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района:„Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили.“

По думите ѝ няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. „Очевидно са били свидетели на нещо. За мен това е професионално извършено убийство”, каза майката на Златков. Ралица Асенова допълни, че настоява всички версии да бъдат проверени.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране