09.02.2026 | 21:38

Майката на Николай Златков: Това е професионално убийство, изсипва се помия

В хижата нямаше автоматично оръжие

Майката на 22-годишния Николай Златков, чието мъртво тяло беше открито вчера в кемпер до връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно момче, говори пред Нова телевизия.

Ралица Асенова заяви, че още в сряда е дала показания пред на полицията. „Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения“, каза Ралица Асенова.

Майката на 23-годишния Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. Описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок“.

„Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение“, заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата.

„Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите“, разказа Асенова.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.

По думите ѝ в хижа „Петрохан“ е имало спортни лъкове, както и пейнтбол пушки, защото живеещите там са си направили игрище. Ралица Асенова настоява, че всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това”, твърди тя.

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син:„През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора.“

Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. „Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме”, разказа тя.

Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района:„Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили.“

По думите ѝ няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. „Очевидно са били свидетели на нещо. За мен това е професионално извършено убийство”, каза майката на Златков. Ралица Асенова допълни, че настоява всички версии да бъдат проверени.