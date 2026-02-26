26.02.2026 | 14:16

Майката на Валери Андреав пак говори: Не всички на „Петрохан“ бяха гей!

Дечо Василев бил хетеросексуален, а Пламен дарявал всичките си пари на групата на Калушев, разкрива София Андреева

Майката на посочения от самата нея като наркоман основен свидетел срещу групата на покойния спелеолог Ивайло Калушев – Валери Андреев София, разкри, че не всички на „Петрохан“ са били гей, както твърдят упорито представители на Има такъв народ, включително в Народното събрание. И тази сутрин лидерът на Слави-Трифоновата формация в парламента Тошко Йорданов, обяви отново шестте трупа при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица в кемпера за част от „педофилска секта“, като не спести за пореден път съждението си, че всички възрастни мъже от нея упражнявали насилие върху малките момчета.

София Андреева обаче хвърли нова порция разкази за разстреляните нейни близки на хижата – Дечо Василев и Пламен Статев, като разкри, че първият всъщност е бил хетеросексуален:

„Дечо. На тази объркана, робска планета, пълна с подли, малки душици, има мъже, които искат жената до тях да пълзи. Дечо караше жените до себе си да полетят.

Винаги усмихнат, зареден със шеги, внимателен, грижовен и безкрайно чист. м Така ще го помня. За мен е ЧЕСТ, че те познавах, Дечи!“, пише тя. А за другия убит Пламен добави, че се обръщали един към друг с любезност, както и че той се е присъединил към групата на Калушев с около 2-3 години закъснение.

„Всичките пари, които притежаваше и всичко, които получаваше от родителите си, даряваше на групата. Така, както правеха и всички останали. Всичко им беше общо, а и девизът „Един за всички, всички за един“.

Последно знам, че с пари от баща му купиха много модерен цветен принтер, който ставаше и за текстил. Щяха да въртят бизнес с тениски. Чудя се, това веществено доказателство дали ще бъде изнесено и то с пазарска количка. За мен е ЧЕСТ, че те познавах, Пламби!“, пише Андреева. И неслучайно натъртва върху думата „чест“ – ползвана от тримата при посоченото уж като тяхно сбогуване в прегръдка като доказателство на разследващите, че бил ритуал преди предстоящото масово самоубийство на хижата.