02.10.2026 | 17:42

Макрон призна: Без евтиния руски газ европейският икономически модел се изчерпа

Френският президент осъзна, че китайските производители вече изместват европейските предприятия в ключови отрасли

Европейският икономически модел, основан на евтин руски газ и износ за Китай, е в криза, заяви Еманюел Макрон при държавното си посещение в Испания на 30 септември. Според френския президент Европа е подценила вътрешния си пазар, докато китайските производители вече изместват европейските предприятия в ключови отрасли. Той призова ЕС да прекрати търговската си наивност и да защити собствената си индустрия.

Макрон посочи, че евтиният газ от Русия е бил основен фактор за конкурентоспособността на част от европейската икономика, особено в Централна и Източна Европа. След 2022 г. тази основа е изгубена.

Другият стълб – Китай като голям пазар за европейския износ – също се е променил. По думите му ЕС вече отчита търговски дефицит с Китай от около милиард евро дневно.

Френският президент обвини Пекин, че подкопава европейската индустриална база чрез силно субсидирана продукция. Той посочи автомобилите, машините и химическата промишленост, като същевременно призна успехите на китайските компании в иновациите.

Според Макрон САЩ и Китай защитават собствените си пазари, докато Европа допуска чуждестранна конкуренция при неравни условия. Предложеният от него отговор включва повече инвестиции, по-малко административни ограничения и защита срещу субсидирания внос. Той настоя и вносните земеделски продукти да отговарят на изискванията, наложени на европейските производители.

Темата беше поставена и на съвместната пресконференция с испанския премиер Педро Санчес. Според Ройтерс двамата лидери настояха Европа да укрепи търговската си защита срещу Китай. Те подчертаха необходимостта китайските инвеститори да поемат ангажименти за трансфер на технологии, особено в автомобилната индустрия.

Макрон предупреди, че европейските предприятия, подложени на нелоялна конкуренция, се нуждаят от защита и че отделните държави няма да успеят, ако действат разединено.

Предупреждението продължава теза, която френският президент развива от по-рано. В интервю за „Файненшъл таймс“ през февруари 2025 г. той заяви, че Европа повече не може да разчита на досегашната комбинация от китайски пазар, американска защита и евтин руски газ. Тогава призова за по-голяма икономическа самостоятелност и поемане на повече отговорност за европейската сигурност.