02.10.2026 | 17:35

Застъпници на Гюров атакуваха Йотова, че злоупотребява с държавни ресурси и пари

Зад настоящото президентство е впрегната цялата държавна инфраструктура, твърдят от "Форум за демократично действие"

От Форума за демократично действие – неформална група, която поддържа кандидатурата на Андрей Гюров за президентските избори, обвиниха държавния глава и кандидат за изборите Илияна Йотова в „недопустимо използване на държавни ресурси, административен капацитет и обществени медии за целите на предизборна кампания“.

„Докато останалите кандидати в изборната надпревара са длъжни самостоятелно да финансират и организират своя транспорт, екипи и логистика, зад настоящото президентство е впряганата цялата държавна инфраструктура“, посочва се в отворено писмо, публикувано от форума.

В него се посочва, че служители на президентската администрация са участвали при внасянето на документите за регистрацията на Йотова за вота и това се определя като „злоупотреба с държавен ресурс“. Твърди се, че обективността на БНТ е компрометирана, тъй като служители на обществената телевизия са влизали в първоначалния състав на инициативния комитет, издигнал нейната кандидатура.

Заявява се, че когато позиции на президента се защитават от представители на управляващата партия, това показва „пълното заличаване на границата между институция, партиен апарат и кандидат“. В писмото се говори още за ползване на административен ресурс и държавен транспорт за целите на кампанията и се настоява за гаранции от страна на БНТ, че ще спазва принципите на равнопоставеност и неутралитет по време на кампанията.

Съгласно Изборния кодекс, кандидатите не могат да ползват безплатно държавен транспорт, администрация, финансиране или други публични ресурси за целите на кампанията си. Ако държавният глава е на официално посещение в чужбина, той изпълнява функциите си по Конституция, но няма право да провежда предизборни срещи или агитация по време на тази визита.

Официални срещи на президента с български общности зад граница по време на кампания често се разглеждат под лупа от Централната избирателна комисия. Всяка проява на политическа агитация, призиви за подкрепа или раздаване на материали по време на държавно посещение е незаконна.