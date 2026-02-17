17.02.2026 | 16:22

Малко преди да умре Николай Златков споделил за сериозно престъпление

Той казал на баща си, че хванали възстановен канал за трафик на хора

Бяха разкрити нови подробности от показанията на бащата на Николай Златков – 22-годишният младеж, който беше намерен мъртъв в кемпер край връх Околчица, заедно 51-годишния Ивайло Калушев и 15-годишния Александър. Информацията бе публикувана от OFFNews, които се позовават на източници запознати с разследването.

Малко преди Нова година покойният Николай Златков споменал пред баща си, че рейнджърите в хижа „Петрохан“ имат доказателства за възстановен канал за трафик на хора. В свидетелските си показания бащата на Златков заявява, че в последните години е подновил отношения със сина си, след като Николай прекратил комуникацията си с него по време на престоя на групата в Мексико. При завръщането си в България Николай започнал отново да се вижда с баща си, като му благодарил, че го е оставил сам да вземе решение дали да остане в Мексико.

В показанията си родителят неколкократно посочва, че момчето изглеждало в отлично здраве. Винаги пристигал на срещите облечен в черната си униформа, за която пояснявал, че е работна. Понякога идвал сам, понякога го докарвали други хора.

Николай също така разказал на баща си, че групата тренира много често с полицията. По думите на момчето, имали конфликт с туристи, бракониери и хора, каращи моторни шейни в района. Заплахи получавали „само от местни бабаити“, на които пречели да карат джипове в гората. Преди Нова година Николай Златков споменал пред баща си, че рейнджърите открили, че е възстановен канал за трафик на хора. По думите на 22-годишното момче групата ги наблюдавали с дрон, така че да могат да подадат сигнал до властите. Баща и син Златкови имали уговорка да се чуят след Нова година, но това така и не се случило до момента на трагедията.