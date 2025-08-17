17.08.2025 | 21:25

Мъж застреля съпругата си в Пловдив

След това опитал да отнеме и своя живот със същото оръжие

37-годишна жена е застреляна от съпруга си на улица в пловдивския квартал „Стопилиново“. След убийството извършителят е опитал да отнеме и своя живот със същото оръжие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града под тепетата.

Сигналът за убийството, което е извършено на улица „Кедър“, е подаден на тел.112 около 17.10 часа днес.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен.

По първоначални данни извършителят, който е криминално проявен, е прострелял смъртоносно 37-годишната си съпруга, а след това направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие.

Мъжът е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжна прокуратура- Пловдив.

По информация на местни медии, съпрузите имат три деца, като най-малкото е на 11 години. Убитата жена работела на топлата витрина на супермаркет, а убийството й е извършено пред очите на множество живущи в квартала.