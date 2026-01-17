17.01.2026 | 21:15

Милена Фучеджиева, познато ли ви е чувството СРАМ?

В САЩ госпожа писателката е била продавачка в магазин. При първа възможност доприпка в родната кочина да ни поучава

Милена Фучеджиева, Познато ли ви е чувството СРАМ?

Когато ползвахте всички привилегии по времето на социализма – баща ви беше директор на Народния театър и член на ЦК на БКП, не роптаехте, а гребахте с големия черпак. Та нали именно заради тате, който по това време е културен аташе в Париж, вие живеете там за около 3 години.

Не ви ли е срам, г-жо Фучеджиева. Когато решите отново да храчите по обществения строй, който ви е сложил сребърната лъжичка в устата, първо трябва да върнете всичко гадно, което сте получили от него.

А за Китай и Русия да ви попитам коя точно сте вие, че светът и в частност тези велики държави с култура, която явно е непозната за вас, да се съобразят с мнението ви. Наистина ли не осъзнавате собствената си семплост и незначителност, г-жо писателке.

А към „Денят започва с Георги Любенов“, направете една рубрика, в която лапачите от предишния строй и техните наследници/също лапачи/ да ни разказват за катарзиса, който са преживели, превърнал ги в пещерни антикомунисти. Ако ви е страх да ги питате, ще дойда аз да я водя – имам лични спомени, познания, отличен български и стоя добре на екран. А и съм член на СБЖ🙂

Цветеслава Гълъбова