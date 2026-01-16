16.01.2026 | 12:11

Министър спря завода на Кроношпан във Велико Търново

Мярката се налага след извънредна проверка заради постъпили сигнали от граждани за системно задимяване, въпреки че работна група, назначена от здравния министър, не откри превишени стойности

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново спира производствената дейност на линия за ПДЧ на „Кроношпан“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Това е принудителна административна мярка спрямо Кроношпан България, с която се спира производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново.

Мярката е наложена след извънредна проверка на 15 януари 2026 г. във връзка с постъпили сигнали от граждани за задимяване и разпространение на интензивни миризми на дървесина и лепила в жилищни райони на града. Със заповедта се спира производствената дейност на линия за ПДЧ, включваща сушилня, съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW и съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW.

Мярката влиза в сила от датата на връчване на заповедта и ще се прилага до привеждане на инсталацията в пълно съответствие с изискванията на Комплексното разрешително (№ 570-Н0/2018 г.). Като основание за нея се посочва, че е установено неизпълнение на Условие 9.4.1 от комплексното разрешително, според което всички дейности на площадката следва да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

По време на обходите в кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново, както и по редица улици в града, е констатирано наличие на специфична миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости, наличие на мъгла със синкав, лазурен оттенък, въпреки ясно и слънчево време.

Според експертните констатации единственият възможен източник на тези въздействия е дейността на инсталацията за производство на ПДЧ на дружеството.

РИОСВ – Велико Търново посочва, че подобни нарушения на същото условие от комплексното разрешително са констатирани и през декември 2025 г., както и в предходни периоди. През 2024 г. и 2025 г. на дружеството са съставени множество актове за административни нарушения, а броят на подадените сигнали от граждани се е увеличил значително, включително над 430 сигнала през 2025 година.

На дружеството е даден срок да представи в РИОСВ – Велико Търново план за безопасно спиране на дейността на линията за ПДЧ. То трябва и да предложи конкретни мерки, които да бъдат одобрени от РИОСВ – Велико Търново и Регионалната здравна инспекция – Велико Търново.

Спирането на съоръжението ще бъде осъществено чрез пломбиране, съгласно действащата нормативна уредба.

Представени резултати от различни измервания не установяват нито едно превишаване на определените в Комплексното разрешително норми за допустими вредни емисии на дървопреработвателното дружество „Кроношпан България“ във Велико Търново, се посочва във финалния доклад на Междуведомствената работна група за качеството на въздуха във Велико Търново, създадена на 4 ноември 2025 г. със заповед на министъра на здравеопазването, публикуван на сайта на здравното министерство.

Дървопреработващото предприятие „Кроношпан“ във Велико Търново ще инвестира 20 милиона евро в пречиствателни инсталации в рамките на 18 месеца, съобщиха през ноември м.г. представители на ръководството на завода на пресконференция в пресклуба на БТА във Велико Търново.